Agguato tra la folla a Napoli | grave una bimba di 4 anni

Agguato e spari tra la folla a Napoli - grave una bimba di quattro anni : spari tra la folla nel pomeriggio a Napoli, tra Piazza Nazionale e le strade limitrofe. L’obbiettivo era probabilmente il pregiudicato Salvatore Nurcaro, 32 anni, che è in fin di vita. Un proiettile ha raggiunto una bambina di quattro anni, che si trovava a passare in compagnia della nonna. La piccola è stata raggiunta da un proiettile che le ha at...

Bitonto - anziana uccisa per errore in un Agguato : 9 condanne tra i 3 e i 20 anni : Il gup di Bari Francesco Agnino ha condannato a pene comprese tra i 20 anni e i 3 anni di reclusione, accogliendo interamente le richieste dell’accusa, i nove imputati ritenuti responsabili dei quattro agguati, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, commessi a Bitonto il 30 dicembre 2017 nella guerra tra i clan Conte e Cipriano. Tra questi anche quello che costò la vita, per errore, alla 84enne Anna Rosa Tarantino che si trovò ...

Agguato in strada - ucciso Girolamo Perna : E' morto ieri in tarda serata in ospedale: 29 anni, era ritenuto a capo dell'omonimo clan di Vieste, in provincia di Foggia...

Agguato al broker della droga a Milano : le indagini seguono gli ultras della Curva Sud : A 48 ore dall’Agguato a Enzo Aghinelli emergono nuove piste. L’edizione odierna del Corriere della Sera ripercorre la vita del boss della droga, miracolosamente scampato a 4 dei 5 colpi esplosi a distanza ravvicinata alla sua macchina, uscito dal carcere nel 2016 e rientrato probabilmente nei giri di droga che lo avevano fatto arrestare. Il primo scenario sta probabilmente dentro una triangolazione tra legami vecchi e nuovi (forse ...

"Ci colpisce la modalità dell'Agguato. Milano - la città-traino del Paese stia attenta alle infiltrazioni criminali" : A Milano si spara, come nel resto del Paese. Si spara in centro in una delle settimane vetrina della città-vetrina per eccellenza, e non si può non pensare che invece che nel luogo del boom post-Expo si sta in una città, purtroppo, pienamente italiana."Milano: è la città che deve trainare il Paese ma che deve stare attenta a non farsi ancorare in un pericoloso effetto elastico". Per il presidente di ...

Milano : gli sparano in testa durante un Agguato - ora lotta tra la vita e la morte : Momenti di panico quelli di questa mattina, intorno alle 8, in via Cadore a Milano, a qualche minuto dal centro. Un episodio che assume i connotati della spedizione punitiva, quello che ha visto coinvolto il 46enne Enzo Anghinelli, affiancato da due sicari in scooter e raggiunto da due proiettili alla testa, e che adesso lotta tra la vita e la morte. La frenesia mattutina di via Cadore, in piena Porta Romana, è stata spezzata dal rumore sordo di ...

