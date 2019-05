C' è un piano per uccidere 2 milioni di gatti entro il 2020 con salsicce avvelenate

piano Regolatore Pozzallo : premesse per grande sviluppo : Il Consiglio Comunale di Pozzallo licenzia la Variante Generale del Piano Regolatore Generale, adottata con proprio provvedimento il 26 gennaio 2018, avendo terminato la trattazione delle 37 ...

piano Regolatore Pozzallo : premesse per grande sviluppo : Piano Regolatore dopo l’adozione il Consiglio comunale di Pozzallo all’unanimità conclude anche la trattazione delle osservazioni

Roma - piano speciale Ama di pulizia per il concerto del primo maggio : Ama, d'intesa e in coordinamento con l'amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un Piano operativo speciale di pulizia in occasione

Tajani : piano per Roma in dieci "sì" : Seguono i sì a infrastrutture e cantieri, all'impulso al commercio e alle start up, al primato culturale, agli investimenti turistici, alle iniziative di sport e di solidarietà, ad un piano ...

Parco dello Stelvio. Revisione piano investimenti : 19 milioni per 49 progetti : Il Comitato paritetico per la gestione del Fondo Comuni Confinanti, cui ha partecipato l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli

Il piano in comune di Salvini e Orbán per un'alleanza tra popolari e destre : Domanda: la Lega pensa a un'alleanza con il Partito popolare europeo dopo le elezioni del 26 maggio? Risposta: «Ci spero. Intanto faccio i migliori auguri agli amici spagnoli, che portino il vento del ...

Tajani : "Un piano Marshall per l'Africa" : 23.30 La Libia "mi preoccupa: serve risolvere lì" con un piano d'interventi europei". Così il presidente del Parlamento Ue e vice leader di Forza Italia, Tajani, a 'Che tempo che fa' su Rai1: "Serve un piano Marshall per l'Afica.Nel 2050 non ci saranno porti chiusi che tengano". "Il governo non ha fatto nulla di utile: disoccupazione e debito pubblico aumentano, economia negativa,le imprese soffrono". Sul sottosegretario Siri, indagato per ...

Auto elettrica - ecco il piano di Volkswagen per la leadership mondiale : La partita del colosso di Wolfsburg, reduce dal Dieselgate, si gioca in Cina e contro la Cina. Ma anche a casa propria, con un sindacato che si è sempre opposto a ristrutturazioni pesanti nel nome di un patto sociale sempre più difficile da mantenere durante la transizione dal diesel all’elettrico...

Viadotto - il piano per riaprirlo al traffico Servono dieci mesi di lavori e 2 - 3 milioni : Lo studio di fattibilità è pronto e approvato, dopo avere superato anche la necessaria verifica di conformità tecnico-economica alle norme vigenti. Ora tocca però reperire le risorse affinché i lavori ...

piano per far tornare le Province. Di Maio : «Chiedete alla Lega - noi contrari». Renzi : «Aumentano poltrone» : ... abolite nel 2014 con la legge Delrio - riporta sotto i riflettori il tema dei costi della politica. «Pur di andare contro le scelte del nostro Governo - scrive l'ex premier, oggi senatore del Pd ...

Il piano Lega-M5s fa rinascere le Province. Di Maio : 'Per me si tagliano - chiedete a Salvini' : Con un progetto che andrebbe a cambiare quanto modificato dalla riforma Delrio, Lega e Movimento 5 stelle sono al lavoro per ripristinare le vecchie Province. A riportare la notizia è il 'Sole24Ore', ...

Sperlonga - le mani dei Casalesi sul “piano integrato” voluto dal sindaco : “Lì i clan hanno riciclato i loro proventi illeciti” : Non sono arrivati per caso. Né è stato per avere casa con affaccio sul mare, dicono i carabinieri, che si sono messi a fare affari lungo la strada che dalla via Flacca porta verso piazza Fontana e il suo slargo sulla spiaggia. hanno costruito, comprato e rivenduto proprio in quei 143mila metri quadri: il comune l’aveva fatto passare come uno strumento per dare casa a costi calmierati a chi non poteva permettersene una a prezzi di mercato, ...

Il Pd e la «concorrenza» M5s : economia in primo piano per le europee : economia al centro: la campagna Pd Il Pd prepara così la campagna elettorale per le europee del 26 maggio, con l'economia al centro. Non è un caso che nelle ultime ore sui canali internet del Pd ...

