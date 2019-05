Oroscopo 7 maggio : Pesci litigioso - malumore per Acquario e Ariete : Molti malumori si affollano fra i segni zodiacali per martedì 7 maggio. Primi fra tutti l'Ariete, l'Acquario e la Bilancia che sono arrabbiati a causa di qualche problema nei sentimenti e del lavoro che si fa sempre più faticoso. Non è proprio giornata adatta per l'amore, come infatti dimostrano le previsioni della Vergine e del Leone, mentre i Gemelli si dimostrano ancora molto incerti. L'Oroscopo di martedì 7 maggio dall'Ariete alla ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 2 maggio : Scorpione confuso - incontri per Acquario : Le previsioni astrali di giovedì, dedicate a ciascun segno zodiacale, acquistano un fascino particolare per via dei transiti planetari favorevoli. La Luna entra in Ariete e beneficia anche il Cancro, l'Acquario, il Leone e il Sagittario. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single che racchiude intriganti informazioni anche sugli altri simboli dello zodiaco. Astri e oroscopo dell'amore per i single di giovedì Ariete: tanto amore nel vostro ...

Previsioni astrologiche del 1° maggio : Leone esuberante - Acquario versatile : Mercoledì 1° maggio il Sole ed Urano si troveranno in Toro mentre Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove sarà in Sagittario e la Luna assieme a Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Marte sarà nei Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali. Divergenze lavorative per il Cancro Ariete: conflitti amorosi. La Luna nel loro segno andrà a ...

Oroscopo dall'1 al 7 maggio : grosse novità per Gemelli - Acquario indeciso : Nuovo appuntamento con l’Oroscopo dall'1 al 7 maggio 2019. Volete sapere che cosa avranno in serbo per voi i primi giorni di maggio? Non resta che leggere le previsioni degli astri sui dodici segni dello dello zodiaco per approfondire. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – Per molti di voi è un periodo di novità e nuovi progetti che possono potenziare i vostri affari, quindi sarebbe opportuno assecondare alcuni capi o colleghi senza ...

Oroscopo giovedì : soprese per Acquario e Pesci - tensione per Cancro e Bilancia : Nella giornata di giovedì 2 maggio, vedremo della stanchezza nei segni zodiacali dell'Ariete, del Toro e del Cancro, dopo un primo maggio piuttosto sfiancante, complici la Luna e il pianeta Mercurio. Al contrario, sarà una giornata ricca di soprese per i Pesci e per l'Acquario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo in questa seconda giornata di maggio. Previsioni Oroscopo giovedì 2 maggio 2019 segno per segno Ariete: ...

Oroscopo 30 aprile : perplessità per il Capricorno - emozioni per l'Acquario : Ultimo giorno del mese di aprile 2019 e per tutti i dodici segni zodiacali punto arrivano previsioni e l'Oroscopo di martedì 30 aprile con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Nel dettaglio ecco le previsioni di questo nuovo giorno....Continua a leggere

L'oroscopo di domani 29 aprile : Acquario tenace - Pesci irritabile : L'oroscopo dedicato alla giornata di lunedì elargisce delle dritte utili per iniziare la settimana alla grande. Le previsioni astrali fortunate diventano così complici di ciascun segno zodiacale e indicano una strada per raggiungere la felicità e la soddisfazione professionale. Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'amore è presente nel vostro cuore, ma non riuscite a esternarlo. Sarete molto riflessivi nelle relazioni, ...

Previsioni astrologiche del 29 aprile : Leone raggiante - Acquario divertente : Lunedì 29 aprile 2019 la Luna e Nettuno si troveranno in Pesci, mentre Saturno e Plutone stabili in Capricorno. Il Nodo Lunare nella decima casa del Cancro e Giove nel segno del Sagittario. Marte stazionerà in Gemelli, mentre Mercurio e Venere si troveranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Toro sereno in amore Ariete: confusi. Gli influssi planetari del primo giorno settimanale potrebbero appannare ...

Oroscopo 3 maggio : instabilità per Sagittario e Acquario - lavoro extra per Pesci : maggio è alle porte e la situazione sentimentale per molti si sta scuotendo notevolmente. La Bilancia e l'Ariete decideranno di trascorrere una giornata per renderla al meglio, mentre lo Scorpione e i Pesci andranno avanti con il loro lavoro sia per il proprio successo che per essere di ausilio ai colleghi. Il Capricorno sarà bersagliato da dubbi che risolverà presto. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 30 aprile : Ariete testardo - Acquario carismatico : L'oroscopo dell'amore per i single è ricco di sorprese e di opportunità, tutte da cogliere al volo per raggiungere la felicità. Le seguenti previsioni astrali di martedì approfondiscono i transiti planetari favorevoli. Nuove sorprese nelle previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso benefico di Marte dal domicilio dei Gemelli vi regala una spinta in più per conquistare l'amore, confermato anche dalla presenza di Venere. ...

Previsioni astrologiche del 27 e 28 aprile : fine settimana top per l'Acquario : Nel weekend del 27 e 28 aprile 2019 troviamo la Luna transitare in Acquario mentre il Sole ed Urano si troveranno nel segno del Toro. Giove sarà sui gradi del Sagittario e Plutone assieme a Saturno stazioneranno in Capricorno. Il Nodo Lunare nel segno del Cancro, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Gemelli. Venere e Mercurio saranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro raggiante Ariete: ...

Oroscopo 30 aprile : Scorpione indifferente - disastri per Acquario : La giornata di martedì 30 aprile è una di quelle in cui qualcuno incrementa i propri guadagni anche se non in modo significativo, come i Pesci, la Vergine e la Bilancia. Il Capricorno dovrà soltanto ridefinire la sua complicità con il partner, ma sono i segni zodiacali dell'Acquario e dei Gemelli quelli che al momento sono un po' confusi e arrabbiati. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata per tutti i segni. L'Oroscopo dall'Ariete ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 28 aprile : Cancro ironico - Acquario stravagante : L'oroscopo dell'amore per i single si tinge di ironia e affianca alle previsioni astrologiche di domenica una frase divertente. Si tratta di un modo originale per sottolineare con ironia lo status single di ciascun segno zodiacale. Nuove sorprese nelle previsioni astrologiche di domenica Ariete: l'influsso lunare, in collegamento con il vostro Mercurio, vi spinge a ricercare nuove amicizie e approfondirete così conoscenze che potrebbero ...

Acquario : Quando i romani occuparono le isole britanniche dal 43 al 410 dC, costruirono più di tremila chilometri di strade. E lo fecero molto bene. È per questo che in Inghilterra fino al settecento si costruirono poche strade, e molte di quelle antiche... Leggi