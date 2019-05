Serie B - Palermo -Spezia 2-2 - Lecce e Brescia sentono profumo di A : Nell'anticipo delle 12.30 della 34 a giornata, mezzo passo falso del Palermo-che al Barbera non va oltre il 2-2 con lo Spezia e dice quasi addio alle chances di promozione diretta in A, dipende dai ...

Risultati Serie B 36^ giornata - diretta live : si gioca Spezia- Palermo : Risultati Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si parte alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati sul Lecce, ...

Palermo Spezia : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Palermo , 4-3-1-2,: Brignoli; Rispoli, Szyminski, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Fallettii; Moreo, Nestorovski. All. Delio Rossi Spezia , 4-3-3,: Lamanna; Vignali, Ligi,...

Dove vedere Palermo-Spezia in diretta streaming o tv : Dove vedere Palermo-Spezia in diretta streaming o tv La 36esima giornata di Serie B 2018/2019 si giocherà domani, Mercoledì 1 Maggio. La prima sfida sarà Palermo-Spezia che avrà inizio alle ore 12:30 e si giocherà presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo, la casa dei rosanero. Palermo-Spezia: come arriva alla partita il Palermo Il Palermo si trova in terza posizione, a quota 58 punti e il secondo posto, che garantirebbe la promozione ...