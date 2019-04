Una 24enne denuncia | «Io | volontaria minacciata dal ras delle ambulanze»

ilmattino

(Di lunedì 29 aprile 2019) «Qui comando io, te ne devi andare», e poi offese e minacce, persino di morte. È una volontaria, che presta servizio a bordo didi una società privata,...

CLaRosa7 : RT @annapres70: Non sono una 48enne, ma una 24enne che vale doppio...???? #BuonGiornoNè ?? - claudiamaz06 : @redazioneiene @RugVero Io mi chiedo come fa una 24enne a farsi infinocchiare così da questo ciarlatano schifoso ..sono basita ?? - Silviettasmile : RT @ilGioMB: Ma il problema che una 24enne mandi foto a un 50enne qual'é?le ha mandate di suo volontà non perché richieste... #uominiedonne… -