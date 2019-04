TelevideoRai101 : Zingaretti,Di Maio-Salvini opportunisti - Maria89828556 : RT @johannescarusus: - ombrysan : RT @ChiodiDonatella: #DIMAIO RINGHIA A #SALVINI E AMMICCA A #ZINGARETTI L'#antifascismo La vicenda #Siri Le bacchettate all'alleato. Stizz… -

Il Pd raccoglierà le firme per "mandare a casa" il governo Lega-M5s, perché "questo show sulla pelle degli italiani deve finire".Cosìpresentando i candidati Pd per le europee.e Disono "insiste-rinnegano i loro ideali per i loro interessi".Abbiamo presentato una mozione di sfiducia "per vedere se questi litigi sono veri o finti e dal giorno dopo raccoglieremo le firme per mandarli a casa". Sulle candidature al parlamento Ue:"La lista unitaria è una grande sperimentazione,con più donne".(Di venerdì 26 aprile 2019)