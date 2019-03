L'exdie mountain bike Corrado Herin, 52 anni, è morto in un incidenteavvenuto a Torgnon, in Valle d'Aosta. Il velivolo sul quale era a bordo, un Piper, è precipitato in località Chantorné, a poca distanza dalle piste da sci della zona. Nell'incidente è rimasta coinvolta un' altra persona, che ha riportato gravi ferite.(Di domenica 31 marzo 2019)