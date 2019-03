Keita Baldé | “Daremo il massimo per arrivare secondi”

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) L’attaccante dell’Inter,, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilasciando alcune importanti dichiarazioni alla vigilia della sfida alla Lazio: “L’obiettivo è continuare la corsa e provare a dare tutto per cercare disecondi, finché la matematica non ci fermerà noi cercheremo di ottenere il. Ce la metteremo tutta per fare sempre di più“. Parla poi della Lazio, sua ex squadra: “Ho fatto tantissimi anni in biancoceleste, mi hanno aiutato a crescere, mi hanno dato tantissimo, ma anche io a loro, li rispetto sempre e mi fa piacere giocare contro di loro. Non so se esulterò, vedremo al momento, ma per rispetto penso di no“. Nel finale di intervista una battuta anche su Icardi: “Io so che chi c’è dà e darà sempre tutto, sono arrivato ieri e non so nulla, vedremo come procederà in questi ...

FcInterNewsit : Inaugurata in Senegal la scuola costruita dal nerazzurro Baldé Keita - internewsit : Keita Balde: 'Inter-Lazio, se segno non esulto. Icardi? Rispettare i tifosi...' - - LazioNews_24 : Inter, Lautaro Out e Icardi non al meglio. Spalletti prova Keita come unica punta ?? #Inter #InterLazio #SSL… -