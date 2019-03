EssilorLuxottica scivola in Borsa - -2 - 6% : ANSA, - MILANO, 28 MAR - Seduta pesante per EssilorLuxottica in Borsa a Parigi dopo la richiesta di arbitrato da parte di Delfin: il titolo, debole dall'avvio, ha chiuso in calo del 2,64% a 96 euro. ...