ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L’ex responsabile nazionalemanutenzioni di Autostrade e l’amministratore delegato di Spea sononell’inchiesta, aperta dopo ildel ponte, per isu cinque viadotti autostradali. Michele Donferri Mitelli, da poco trasferito ad altro incarico, e Antonio Galatà, iluno della società controllata del gruppo Atlantia che si occupamanutenzioni, sono accusati di falso.I loro nomi si aggiungono a quelli di 10 tecnici di Autostrade e di Spea già iscritti nel registro deglidopo gli accertamenti della Guardia di finanza sui risultati ‘edulcorati’, secondo gli investigatori, di alcune ispezioni su 5 ponti nel corsoquali sarebbero stati riscontrati ammaloramenti in piloni e solette. Per l’accusa, in certi casi, ierano quasi routinari e quindi non corrispondenti al vero stato dei ...

Mov5Stelle : Dopo il crollo del #PonteMorandi era legittimo avere qualche dubbio sulla regolarità dei controlli. Ora, però, siam… - laura_ferro79 : Morandi, “dopo crollo report falsi su altri 5 ponti”: indagati l’ex numero uno delle manutenzioni di Autostrade e l… - renzifirenze : @Kimeraviglia @SinistroTOP @annamariapapa4a @SecondoPaulo @LaMentegatta @sfloriana @web_lucia @Fabrizi68466563… -