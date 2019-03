La beta della modalità Sopravvivenza di Fallout 76 è finalmente disponibile e introduce

La nuova beta della MIUI per POCOPHONE F1 introduce la modalità scura : Con la MIUI 9.3.25 beta per POCOPHONE F1 il tema scuro già in fase di test in precedenti release viene messo a disposizione di un numero maggiore di utenti L'articolo La nuova beta della MIUI per POCOPHONE F1 introduce la modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Un problemino ha rallentato il rilascio della OxygenOS beta basata su Android 9 Pie per OnePlus 3 e 3T : Il problema non è ancora alle spalle, ma "il nostro team è al lavoro e dovremmo rilasciare una beta della HydrogenOS entro la settimana"

Mortal Kombat 11 : date e orari della closed beta su PS4 e Xbox One : Una closed beta per Mortal Kombat 11 è in programma per la prossima settimana per i giocatori console che hanno preordinato il gioco. Ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, scopriamo le date e gli orari esatti.Come annunciato su Twitter, la beta chiusa inizierà il 27 marzo nella maggior parte delle regioni per i giocatori che hanno pre-ordinato il titolo su PS4 e Xbox One.Potete controllare le varie regioni e gli orari qui di seguito.

Prima della versione finale di Android Q ci saranno altre cinque beta : ecco le tempistiche di rilascio : Android Q, che probabilmente sarà conosciuto con il numero di versione 10, è stato rilasciato questa sera sotto forma di beta per i Google Pixel e quindi è giunto il momento di iniziare a pensare al suo debutto ufficiale.

Annunciate le date della closed beta di Warhammer : Chaosbane : Le date della closed beta di Warhammer: Chaosbane sono state Annunciate.Bigben e Eko Software hanno infatti comunicato quando sarà possibile provare il primo action RPG ambientato nell'universo fantasy di Warhammer, il cui lancio è ufficialmente fissato per la data del 4 giugno.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutte le date e i dettagli in merito alla partecipazione alla closed beta:

Mortal Kombat 11 : annunciate le date della beta per i pre-order : NetherRealm Studios ha annunciato le date della sua closed beta per il prossimo Mortal Kombat 11. Aperta ai giocatori che hanno pre-ordinato il gioco su PS4 e Xbox One, la beta si svolgerà nel fine settimana dal 28 marzo al 31 marzo.Come segnala Destructoid, questa beta è separata dallo "stress test" online che si terrà nelle prossime settimane. Per ora non sappiamo quali personaggi o modalità saranno disponibili.

Huawei Mate 9 - P10 - Nova 2S - HONOR 9 e V9 si aggiornano ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy A6 (2018) si accontenta della beta : Android 9 Pie bussa alla porta di un mucchio di smartphone. La versione stabile con la EMUI 9.0 arriva sugli Huawei Mate 9 e sui P10, oltre che su Nova 2S, HONOR 9 e V9; la versione beta arriva invece per Samsung Galaxy A6 (2018), ma solo in Corea per ora.

Red Dead Online : disponibile l'aggiornamento della beta : Oggi la beta di Red Dead Online riceve un grosso aggiornamento: include nuove modalità, un miglior bilanciamento, nuove armi, nuovi vestiti e altre migliorie richieste dalla community.Ottieni Pepite d'Oro e PE completando le Sfide giornaliere, una nuova serie di obiettivi di diverso tipo come scuoiare animali, trovare tesori, vincere faide e altro. Apri il menu giocatore per consultare le tue 7 Sfide giornaliere che cambieranno ogni giorno.

La beta pubblica di The Division 2 avrà più contenuti - ma non si potranno importare i progressi della beta privata : Ormai mancano solo pochi giorni all'inizio della beta pubblica di The Division 2 ed Ubisoft ha rilasciato nuovi dettagli sui contenuti che saranno disponibili per gli utenti.Come riporta VG247, i giocatori avranno accesso a 3 missioni principali e 5 secondarie, senza contare la possibilità di accedere alla Zona Nera e alle schermaglie PvP. Tornerà anche la missione endgame presente già nella beta privata. Inoltre gli sviluppatori hanno portato

Nokia 8 e Nokia 6 ricevono Android 9 Pie - Samsung Galaxy A7 (2018) accoglie la beta della One UI : Tre smartphone abbracciano Android 9 Pie: Nokia 8 e Nokia 6 in versione stabile, per Samsung Galaxy A7 (2018) invece arriva la beta della Samsung One UI

Terza beta iOS 12.2 agli sviluppatori - alla ricerca della soluzione definitiva per il bug di Facetime di Gruppo - : C'è anche il telecomando TV ridisegnato nel Centro di controllo, e se abbinato con tvOS 12.2, è possibile chiedere a Siri di riprodurre spettacoli specifici, film e musica sui dispositivi HomeKit

SwiftKey beta colora la barra di navigazione in base al tema della tastiera : L'ultimo aggiornamento della versione Beta migliora l'integrazione della barra di navigazione rispetto al colore primario del tema applicato alla tastiera che ora corrisponderà automaticamente al colore principale dello sfondo. Le altre modifiche introdotte con questo aggiornamento riguardano l'aggiunta della lingua Karakalpak, il fix di alcuni bug presenti nella navigazione in modalità incognito e una maggiore trasparenza della

Annunciate le date della beta di Trials Rising : Ubisoft ha finalmente annunciato quando potremo mettere mano su Trials Rising. Come possiamo vedere infatti, potremo provare il gioco in occasione del lancio della beta pubblica, la quale sarà disponibile a partire dal 21 al 25 febbraio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: