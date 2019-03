Barbara D' Urso su Fabrizio Corona ospite a Live | ' Aveva il permesso del giudice'

Pomeriggio 5 - lite tra Barbara D’Urso e un “santone”. Lui : “Ho “liberato” una ragazza lesbica”. La conduttrice : “Non ti permetto di dire queste cose” : Episodio ad alta tensione nel corso di Pomeriggio 5 che ha deciso di dare spazio, nella puntata in onda il 26 marzo, a Carmelo Bruno Carnovale, un pensionato della provincia di Roma che si definisce un “prescelto di Gesù capace di colpire le forze del male con un’acqua miracolosa“. L’uomo, come immaginabile, è stato scomunicato dalla Chiesa e Barbara D’Urso mette in dubbio le parole deliranti del suo ospite ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso furiosa interrompe il collegamento : 'Ho deciso che non lo inviterò più' : 'Io non consento a nessuno di dire che due persone gay sono malate'. Barbara D'Urso perde la calma in diretta a Pomeriggio 5 e la colpa è del ' santone di Corcolle '. Il pensionato romano che sostiene ...

Pomeriggio 5 - il santone di Corcolle sconcerta Barbara D'Urso : 'Dopo che una lesbica è venuta da me...' : Gay e lesbiche 'una piaga della società'. Il santone di Corcolle è ospite di Pomeriggio 5 e crea scompiglio nello studio di Barbara D'Urso . Il pensionato romano che sostiene di essere in contatto ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso furiosa interrompe il collegamento : "Ho deciso che non lo inviterò più" : "Io non consento a nessuno di dire che due persone gay sono malate". Barbara D'Urso perde la calma in diretta a Pomeriggio 5 e la colpa è del "santone di Corcolle". Il pensionato romano che sostiene di parlare direttamente con Gesù, in collegamento con il salotto di Canale 5, ha spiegato di aver "gu

Pomeriggio 5 - il santone di Corcolle sconcerta Barbara D'Urso : "Dopo che una lesbica è venuta da me..." : Gay e lesbiche "una piaga della società". Il santone di Corcolle è ospite di Pomeriggio 5 e crea scompiglio nello studio di Barbara D'Urso. Il pensionato romano che sostiene di essere in contatto diretto con Gesù racconta un aneddoto da far accapponare la pelle: "Dopo che una ragazza lesbica è venut

Barbara D'Urso furiosa contro un ospite : 'I gay non sono malati - non ti inviterò più' : Barbara D'Urso perde le staffe in diretta nel corso della puntata di Pomeriggio 5. Ieri chi ha seguito la trasmissione, in onda tutti i giorni su Canale 5, ha avuto modo di vedere che la padrona di casa è apparsa visibilmente furiosa nei confronti di un ospite in collegamento che sosteneva di essere 'in grado' di guarire le persone dall'omosessualità. L'uomo, scomunicato dalla chiesa cattolica, sostiene di essere un 'prescelto di Gesù' e di ...

Pomeriggio 5 - furia dell'ospite contro Barbara D'Urso : 'Smetti di dire queste cose'. Lei reagisce così : furia a Pomeriggio 5 , l'ospite in collegamento inveisce in diretta contro Barbara D'Urso: ' Smetti di dire queste cose '. Su gli ultimi aggiornamenti. L'inviata del programma tenta di placarlo, ma la ...

Barbara d’Urso furiosa : “I gay non sono malati - non inviterò più quella persona” : Barbara d’Urso contro il santone: la conduttrice diventa una furia Sfuriata di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice è letteralmente sbottata contro un suo ospite, il santone di Corcolle diventato popolare per via del suo presunto legame con Gesù. L’uomo, un pensionato della provincia romana, sostiene da tempo di essere in contatto con Dio […] L'articolo Barbara d’Urso furiosa: “I gay non sono malati, ...

Live non è la d'Urso - Barbara ospita Asia Argento 'contro tutti' : Fabrizio Corona trema : Domani, mercoledì 27 marzo 2019 in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Live non è la d'Urso , il programma Videonews condotto da Barbara d'Urso . In studio, Asia Argento , per la prima ...

Fabrizio Corona - Barbara D’Urso ricostruisce gli ultimi momenti in “libertà” : “Prima di andare in carcere ha voluto salutare il figlio” : “Erano circa le ore 12:30, quando sono andati i carabinieri a prelevarlo in ufficio: lo hanno portato in caserma per il riconoscimento, poi gli hanno permesso di aspettare a casa l’uscita da scuola del figlio Carlos. Dopodiché lo hanno portato in carcere”. Così Barbara D’Urso ha ricostruito in diretta a Pomeriggio 5 gli avvenimenti che hanno preceduto l’arresto di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che ha dovuto ...

Live non è la d'Urso - Barbara ospita Asia Argento "contro tutti" : Fabrizio Corona trema : Domani, mercoledì 27 marzo 2019 in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Live non è la d'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso. In studio, Asia Argento, per la prima volta protagonista “una contro tutti”. Lei, che ha fatto discutere per il rapporto con i suoi ex, da Mo

Barbara D’Urso : Asia Argento - Marco Carta e tutti gli ospiti di Live : Barbara D’Urso chiama Asia Argento a Live Non è la D’Urso: le anticipazioni Mercoledì 27 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Live Non è la D’Urso. Anche questa settimana Barbara D’Urso ha scelto un personaggio molto forte per lo spazio ‘uno contro tutti’: sarà Asia Argento ospite a Live Non è la D’Urso. L’attrice ha fatto molto discutere per la sua storia con ...

La Vita in Diretta - Simona Izzo alla Fialdini : 'Ti guardo sempre'. Sospetto : pugnalata a Barbara D'Urso : Simona Izzo ieri 24 marzo è stata una delle ospiti de La Vita in Diretta . Dopo aver detto la sua sulla questione di Toto Cutugno e l'Ucraina, l'opinionista si è rivolta a Francesca Fialdini con un'...

La Vita in Diretta - Simona Izzo alla Fialdini : "Ti guardo sempre". Sospetto : pugnalata a Barbara D'Urso : Simona Izzo ieri 24 marzo è stata una delle ospiti de La Vita in Diretta. Dopo aver detto la sua sulla questione di Toto Cutugno e l'Ucraina, l'opinionista si è rivolta a Francesca Fialdini con un'espressione che, secondo molti, era una frecciatina al veleno contro Barbara D'Urso. "Io e mia mamma ti