Juventus | CR7 è a Lisbona con Georgina | si aspetta il suo rientro a Torino

VIDEO infortunio Cristiano Ronaldo - CR7 si fa male in Portogallo-Serbia. Ansia Juventus - possibile stiramento? : Ansia in casa Juventus: la pausa per le Nazionali crea un gran dilemma ai bianconeri. Dal Portogallo infatti arrivano bruttissime notizie: nella sfida per le Qualificazioni agli Europei che vede impegnati i lusitani con la Serbia, al 30′ del primo tempo è stato costretto a chiedere il cambio il capitano della squadra di casa, la stella juventina Cristiano Ronaldo. Un dolore al bicipite femorale della coscia destra, si rischia uno ...

Varane-Juventus - CR7 vuole il francese : il Real fissa il prezzo - i dettagli : Varane-Juventus – Il Real Madrid fissa il prezzo di Raphael Varane. Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, Florentino Perez sarebbe disposto a privarsi del difensore francese di fronte ad un’offerta di almeno 100 milioni di euro. Il centrale classe 1993 accostato anche alla Juventus e dato in uscita dai ‘Blancos’ potrebbe dunque lasciare la Spagna nonostante una clausola rescissoria da 500 milioni di ...

Juventus - Chiellini : 'A gennaio ho detto a Kean di restare - non temevo squalifica di CR7' : Questo per la Juventus è un weekend di pausa, anche se molti bianconeri sono impegnati con le rispettive nazionali. Il gruppo juventino più numeroso è al seguito dell'Italia, visto che i convocati da Roberto Mancini sono ben sei: si tratta di Mattia Perin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. Molti di loro questa sera saranno titolari contro la Finlandia: il Ct azzurro dovrebbe schierare ...

F1 – In casa Raikkonen si tifa… Juventus : il piccolo Robin salta con papà Kimi con la maglia di CR7 [VIDEO] : Kimi Raikkonen torna bambino: saltelli sul tappeto elastico col piccolo Robin, tifoso della Juventus e di Cristiano Ronaldo La stagione 2019 di F1 è iniziata la settimana scorsa con la prima gara dell’anno, in Australia, vinta da un eccellente Valtteri Bottas, davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Prima gara non troppo emozionante, ma abbastanza soddisfacente, per Kimi Raikkonen, che ha chiuso il Gp d’Australia ...

Calciomercato Juventus - sorpasso inglese per il nuovo CR7 : i dettagli : Calciomercato Juventus – È corsa a quattro per Joao Felix, il nuovo gioiello del Benfica che sta scatenando un’asta internazionale che vola rapidamente verso le tre cifre. Juventus, Real Madrid, Manchester United e City hanno messo le fiches sul tavolo, ma sono proprio i ‘Citizens’ in questi ultimi giorni il club che più di altri […] More

Joao Felix-Juventus - Paratici affonda per il nuovo CR7 : i dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come trapelato nelle ultime settimane, il primo obiettivo bianconero sarà un centrale difensivo. Un giocatore fondamentale in chiave presente, ma soprattutto in chiave futura. Ecco perchè Paratici starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere […] More

Juventus - Cr7 muove l'azione : niente squalifica con l'Ajax - in Borsa il titolo sale : Non solo sposta le partite, come ricordano bene i tifosi dell'Atletico Madrid ai quali ha rifilato una tripletta che ha permesso alla Juventus di qualificarsi ai quarti di finale di Champions. Oggi, ...

Ajax-Juventus - il messaggio degli olandesi : “CR7? Lo fermeremo così” : Intervistato ai microfoni di “Mundo Deportivo”, Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla prossima super sfida contro la Juventus, rimarcando la grande carica del club olandese nell’affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Grande coraggio, grande carica e grinta da vendere. Il club olandese rappresenta la vera sorpresa […] More

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale in Champions - CR7 ha risposto in modo incredibile' : Questi sono giorni di riposo per la Juventus che riprenderà gli allenamenti il 26 marzo per preparare la gara contro l'Empoli. I bianconeri che non sono stati convocati in nazionale potranno così godere di un lungo periodo di relax anche se svolgeranno dei programmi personalizzati di lavoro. Nel piccolo gruppo di giocatori che stanno trascorrendo questa settimana di riposo c'è Emre Can che non è stato chiamato dalla Germania. Il numero 23 ...

PRESENTAZIONE – Gli aspetti economici dell’affare CR7-Juventus : Ieri presso l’aula magna della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, Andrea Di Biase di Calcio e Finanza e Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, hanno discusso degli aspetti economici dell’affare che ha portato Cristiano Ronaldo a vestire la maglia della Juventus. Nel corso dell’incontro, organizzato dall’associazione Student Office, sono stati affrontati anche altri importanti […] L'articolo ...

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale con Atletico. Esultanza CR7? Si sa a chi era rivolta' : Esternamente è difficile comprendere tutta la pressione che c'era su di noi dopo la partita d'andata, volevamo mandare un segnale dal mondo e dopo il fischio finale negli spogliatoi c'era emozione ...

Juventus - Cancelo : 'CR7 fa la storia - miglioro grazie a Bonucci e Chiellini' : In questi giorni i cancelli del centro sportivo della Juventus sono chiusi visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il 26 marzo. Infatti, vista l'assenza dei quindici nazionali Massimiliano Allegri ha preferito lasciare liberi i pochi non convocati che però non staranno completamente a riposo visto che seguiranno dei programmi di lavoro personalizzato. Tra i giocatori che sono al seguito delle nazionali c'è Joao Cancelo. Il numero 20 ...