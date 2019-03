Sulla sabbia di Ostia | performance collettiva degli studenti in omaggio a Pistoletto

Beach volley - i Mondiali 2021 si disputeranno in Italia. Che spettacolo Sulla sabbia a Roma : I Mondiali 2021 di Beach volley si disputeranno in Italia. Questa è la grande notizia data ufficialmente da Ary Graca, Presidente della FIVB, in occasione della presentazione delle World Finals che si è tenuta oggi al Foro Italico di Roma. Sarà proprio la nostra Capitale a ospitare la rassegna iridata a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando sempre a Roma si imposero i brasiliani Emanuel Rego/Alison Cerutti e le brasiliane Larissa ...

Del Piero fa impazzire i tifosi : rovesciata pazzesca Sulla sabbia -VIDEO- : DEL Piero – Alex Del Piero resta in forma smagliante. Il capitano bianconero ha dimostrato negli anni che la classe non svanisce. La tecnica d’altronde non va via con gli anni e Pinturicchio ci dimostra che la forma fisica non l’ha persa. Leggi anche: De Ligt-Juventus, arriva la svolta: offerta monstre dei bianconeri! I dettagli […] More

Alberto Angela - le curiosità Sulla sua vita : 60 vasche al mattino - la collezione di sabbia - le 15 ore da condannato a morte : Il marchio "Alberto Angela" è ormai garanzia di successo per il palinsesto Rai. I suoi programmi sono tra i più attesi, seguiti e commentati sui social, dove il divulgatore scientifico più noto d'Italia raccoglie sempre ampi consensi. Tornato in prima serata con il suo "Meraviglie", di Angela i fan vorrebbero sempre saperne di più, ma lui, alla sua vita privata, tiene particolarmente. Difficilmente ne parla, ancor ...

Beach volley - World Tour 2019 Kg Speu. Trionfo russo Sulla sabbia cambogiana : Prima vittoria in coppia per i russi Yarzutkin e Sivolap nel torneo 1 Stella di Kg Speu in Cambogia. La coppia russa, testa di serie numero 1, ha dominato il torneo vincendo tutte le partite e battendo in finale i sorprendenti sudafricani Goldschmidt/Williams, che hanno portato per la prima volta l’Africa in finale di un torneo World Tour. I russi si sono imposti con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18): per Sivolap si tratta del secondo successo ...