Spaccio di droga | quattro arresti tra Crotone e Belvedere Spinello

Agrigento - Spaccio di droga : 2 arresti : 7.49 I carabinieri hanno arrestato a Ribera, in provincia di Agrigento, due tunisini accusati di spaccio di droga con l'aggravante di aver ceduto le sostanze anche a minori. Gli arrestati, di 35 e 38 anni,spacciavano hashish, cocaina ed eroina nelle piazze di Ribera e dintorni. Nel corso delle indagini, i militari hanno documentato numerosi episodi di cessione di droga.

Droga - Spaccio e uso personale : quando è reato e quali sanzioni : I dati riportati dalla cronaca rivelano, purtroppo, un aumento del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente tra i giovani e, soprattutto, in riferimento alle Droga pesante (cocaina ed eroina) e dell’importante attività di prevenzione e repressione messa in atto dai Carabinieri e dalle altre forze di Polizia al fine di contrastare tale fenomeno. Prima di dare una risposta agli interrogativi, cercherò, con questo breve ...

Spaccio di droga tra i boschi di Oleggio

Lotta allo Spaccio di droga - scattano tre arresti e una denuncia a piede libero

Spaccio di droga a Pordenone - arresti e perquisizioni : Spacciavano in pieno giorno nel centro di Pordenone e a ridosso dei parchi cittadini. arresti e perquisizioni della Polizia di Stato nei confronti dei componenti, tutti giovani richiedenti asilo, di ...

Spaccio di droga : sgominata a Pordenone una banda di richiedenti asilo : La Polizia di Stato di Pordenone sta eseguendo arresti e perquisizioni, nei confronti dei componenti, tutti giovani richiedenti asilo, di un pericoloso gruppo criminale dedito allo Spaccio di eroina, cocaina ed hashish nel centro della città e a ridosso dei parchi. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile e coordinate dal Servizio Centrale Operativo hanno accertato centinaia e centinaia di episodi di Spaccio in pieno giorno e ...

Spaccio di droga a Sorrento : 26 arresti/ Tra indagati esponenti criminalità locale : Spaccio di droga tra Castellammare di Stabia e Sorrento: 26 arresti tra spacciatori locali ed esponenti di spicco della criminalità organizzata.

Modica - droga in macchina pronta per lo Spaccio : arrestato modicano : La droga pronta in macchina pronta per lo spaccio: arrestato un Modicano dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica

Spaccio di droga - rapine e minacce : blitz congiunto di Polizia e Carabinieri. Altri 6 arresti : L'elicottero sorvola la città: da questa mattina all'alba, le forze dell'ordine, con il coordinamento della Procura di Campobasso, stanno eseguendo numerose perquisizioni. Notificate almeno sei ...

A Rogoredo nello snodo dello Spaccio : «Lavoro e speranza - così Milano può battere la droga» : È il giorno del 143 esimo compleanno del Corriere , fondato il 5 marzo 1876, che in quest'occasione ha deciso di lanciare il restyling della Cronaca di Milano da domani in edicola con una veste ...

Scoperta centrale Spaccio droga - arresti : ANSA, - PAOLA, COSENZA,, 5 MAR - Una centrale di spaccio di sostanze stupefacenti attiva nella zona del Tirreno cosentino è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Paola che hanno ...

Roma : controlli serrati contro Spaccio droga a Primavalle - numerosi arresti : Roma – Dalle prime ore della mattinata, gli investigatori del commissariato Primavalle stanno eseguendo la notifica di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione legge stupefacenti richieste dalla locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia. Lo comunica in una nota la Questura di Roma. L'articolo Roma: controlli serrati contro spaccio droga a Primavalle, numerosi arresti proviene da ...

Bari - Spaccio droga - numerosi arresti : 6.50 Carabinieri del comando provinciale di Bari,supportati dal 6° Elinucleo di Bari, da unità cinofile e dai Cacciatori di Puglia,stanno eseguendo perquisizioni a molte misure misure cautelari a carico di persone accusate di gestire il mercato della droga a Bisceglie(BT). Le indagini,avviate dopo una sparatoria vicino la casa di uno dei principali indagati, hanno accertato lo spaccio di stupefacenti gestito da due gruppi criminali.Nel corso ...

Valsesiano arrestato per droga : scoperta maxi-rete di Spaccio