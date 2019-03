WTA Miami – Kvitova subito in grande forma | Sakkari si arrende in due set

WTA Miami – Esordio positivo per Venus Williams - l’americana si sbarazza in due set della Jakupovic : Niente affanni per Venus Williams all’Esordio nel Miami Open, l’americana supera in due set l’avversaria slovena Esordio positivo per Venus Williams al Miami Open, l’americana non lascia scampo alla slovena Jakupovic superandola in due semplici set. Dopo l’interruzione di ieri, la maggiore delle sorelle Williams torna in campo determinata più che mai a chiudere immediatamente il match, riuscendoci con il ...