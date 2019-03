Nicola Zingaretti - L’Espresso : “Segretario Pd indagato per finanziamento illecito” : Nicola Zingaretti è indagato per finanziamento illecito in un filone dell’inchiesta della procura di Roma, nata dal caso delle presunte sentenze comprate al Consiglio di Stato. Il neo-segretario del Pd, stando a quanto riportato da L’Espresso, è stato accusato dall’avvocato Giuseppe Calafiore, presunto deus ex-machina con l’ex legale di Eni Piero Amara del giro di giudizi pilotati. Lo scorso luglio, nel corso di ...

Anticipazione L'Espresso : "Zingaretti indagato per finanziamento illecito". Il segretario dem : "Fiducia nella giustizia" : Nicola Zingaretti sarebbe indagato dalle procure di Roma e Messina per finanziamento illecito, come riporta il settimanale L'Espresso on line. È quanto risulta dalle dichiarazioni fatte dagli avvocati siciliani Piero Amara e Giuseppe Calafiore, arrestati nel febbraio 2018 per corruzione in atti giudiziari e che un mese fa hanno patteggiato 3 e 2,9 anni a testa.L'Espresso ha letto gli interrogatori inediti dei due legali in cui descrivono ...

Zingaretti è indagato per finanziamento illecito : Nicola Zingaretti è indagato dalla procura di Roma per finanziamento illecito nell'ambito di un procedimento stralcio maturato dal filone riconducibile al giro di presunte tangenti pagate da legali di importanti aziende per ottenere sentenze favorevoli al Consiglio di Stato. Stando a quanto riferito dall'Espresso, e confermato in ambienti di piazzale Clodio, il presidente della Regione Lazio nonché nuovo segretario del Pd, avrebbe beneficiato di ...

Anticipazione L'Espresso : "Zingaretti indagato per finanziamento illecito" : Nicola Zingaretti sarebbe indagato dalle procure di Roma e Messina per finanziamento illecito, come riporta il settimanale L'Espresso on line. È quanto risulta dalle dichiarazioni fatte dagli avvocati siciliani Piero Amara e Giuseppe Calafiore, arrestati nel febbraio 2018 per corruzione in atti giudiziari e che un mese fa hanno patteggiato 3 e 2,9 anni a testa.L'Espresso ha letto gli interrogatori inediti dei due legali in cui descrivono ...

Il neo segretario Pd Nicola Zingaretti è indagato per finanziamento illecito ai partiti : Il nuovo segretario Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti sarebbe indagato per finanziamento illecito ai partiti. Lo rivela il settimanale 'l'Espresso'.Continua a leggere

Bomba sul Pd - Zingaretti indagato L'accusa è finanziamento illecito : Bomba sul Partito Democratico. Proprio mentre i sondaggi segnalano per la prima il sorpasso del Pd sul Movimento 5 Stelle, a poche settimane dalle Europee, esce la notizia che il nuovo segretario dem Nicola Zingaretti è indagato per finanziamento Segui su affaritaliani.it