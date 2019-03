Più aggiornato di così non si può | il Samsung Galaxy Note 9 in prima linea

optimaitalia

(Di sabato 16 marzo 2019)Non ci è stato il9 a restare indietro, dando al precedente8 solo qualche giorno dito per quel che riguarda la ricezione dell'aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2019, arrivata a bordo del phablet di passata generazione il 12 del mese. La serie firmware per il modello top di gamma risponde alla sigla N960FXXS2CSC1, contrassegnata da CSC N960FOXM2CSA7 e CHANGELIST 15193909. La build date risale al 4 marzo (molto, molto recente), un motivo in più per non esitare ad installarlo.Il pacchetto in questione si rivolge ai9 no brand Italia (ovvero tutti quegli esemplari che non vedono apportato il marchio di un qualsivoglia operatore nazionale, ed è venduto direttamente dal produttore, senza intermediari di alcuna natura), e potrà essere scaricato via OTA (Over-The-Air) ad avvenuta ricezione della notifica (meglio se sotto ...

OptiMagazine : Più aggiornato di così non si può: il #SamsungGalaxyNote9 in prima linea - PalermoEventi1 : ?Un'occhiata a Palermo, un'occhiata agli eventi di oggi: - Adnan74287829 : Ho eliminato il profilo #FacebookDown e anche quello di #instagramdown 2 social stupidi che più stupidi non si può.… -