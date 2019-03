Mai finita se non lo vuoi tu | Bebe Vio da Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo e Bebe Vio si abbracciano : "Campioni di vita. Non è Mai finita se non lo decidi tu" : Due sportivi, due ragazzi che hanno combattuto una battaglia e l'hanno vinta: ecco il ritratto di Manuel Bortuzzo e della campionessa paralimpica Bebe Vio apparso sui social network nelle scorse ore. Il 19enne, promessa del nuoto rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da un proiettile durante un agguato a Roma, è stato immortalato insieme alla schermitrice.Dopo la foto che lo ritraeva col premier Giuseppe Conte, ora Manuel appare ...

Belgio - Nainggolan ancora fuori dai convocati : “orMai è finita” : Raja Nainggolan probabilmente non giocherà più con la maglia del Belgio, il calciatore dell’Inter ha perso le speranze dopo i recenti dissidi Raja Nainggolan non è stato convocato per le prossime partite del Belgio. Il calciatore dell’Inter, dopo i dissidi con i vertici della Nazionale ed il tecnico che lo hanno portato all’esclusione dal Mondiale, ha definiti chiusa la propria esperienza con la maglia del Belgio ai ...

L'immagine più chiara e definita di Ultima Thule - l'oggetto più lontano Mai esplorato da una sonda : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

M5s - bomba atomica di Luigi Bisignani : "Chi lascia il partito dopo le Europee" - per Luigi Di Maio è finita : Di informazioni privilegiate, Luigi Bisignani, ovvero l'uomo che sussurrava ai potenti, ne ha sempre avute parecchie. Le ultime, e pesantissime, le snocciola in un intervento su Il Tempo. La bomba la sgancia nelle primissime righe dell'articolo: "Beppe Grillo ha deciso di lasciare il Movimento 5 Ste

M5s - bomba atomica di Luigi Bisignani : 'Chi lascia il partito dopo le Europee' - per Luigi Di Maio è finita : Di informazioni privilegiate, Luigi Bisignani , ovvero l'uomo che sussurrava ai potenti, ne ha sempre avute parecchie. Le ultime, e pesantissime, le snocciola in un intervento su Il Tempo . La bomba ...

Salvini : “Tra me e Di Maio una storia infinita”. Il piano per un’intesa giallo-verde in Ue : È dopo l’atterraggio a Roma, volo proveniente da Alghero, che Matteo Salvini fa la sua dichiarazione d’amore: «Tra me e Luigi è una storia destinata a non finire mai». Un po’ scherza, un po’ no. Luigi - lo chiama sempre così - è ovviamente Di Maio, l’altra metà del cielo gialloverde. Salvini è in maniche corte, sembra un turista, non il leader poli...

Di Maio tuona : 'Questa Europa a maggio è finita' e prepara lettera per Bruxelles : E' passato poco più di un mese dall'inizio del 2019, l'anno che si è lasciato alle spalle un 2018 in cui i rapporti tra l'Italia e l'Europa si sono inaspriti. Frutto di una politica estera resa diversa dall'avvento di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due leader di Lega e Movimento Cinque Stelle si sono messi di traverso rispetto alle politiche di austerity imposte da Bruxelles e hanno provato a strappare una finanziaria che potesse sforare il ...

Banche - Di Maio : “Questa Europa a maggio è finita - dopo elezioni non avremo più problema delle letterine” : “Ogni volta che affrontiamo i problemi della concorrenza o i risarcimenti ci arrivano queste righe dalla Commissione europea che dicono che dobbiamo preferire delle regole che, guarda caso, favoriscono sempre i più forti. Come abbiamo detto prima con Matteo, ce ne freghiamo altamente. E dico un’altra cosa: ormai mancano tre-quattro mesi, questa Europa è finita, e queste lettere non arriveranno più”. Lo ha detto il vice premier ...

Rai - Di Maio : “Tagli agli stipendi di Fazio e Vespa? È finita l’epoca di chi guadagna 3 milioni di euro in tv di Stato” : “Tagliare gli stipendi di Bruno Vespa e Fabio Fazio? È finita l’epoca in cui si può guadagnare nella tv di Stato 3-3,5 milioni all’anno. Credo che sia arrivato il momento di dare una sforbiciata agli stipendi dei politici ma anche di qualcuno, che non è politico, ma che sta dentro un’azienda di stato. Questo è un obiettivo di questa legislatura”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Pomigliano ...

Salvini a Chiomonte : «Tav va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Il ministro in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Di Maio ribatte: «La Tav è una spesa dirottabile per la metropolitana di Torino». Tensioni tra No Tav e polizia

Salvini a Chiomonte : «Tav va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a Chiomonte, dove questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini visita il cantiere della Torino-Lione. «Aspetto di leggere i numeri sui ...

Salvini a Chiomonte : «Tav va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Il ministro in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Di Maio ribatte: «La Tav è una spesa dirottabile per la metropolitana di Torino». Tensioni tra manifestanti No Tav e polizia

Anna Safroncik torna single - è finita con Tommaso : la conferma a Mai Dire Talk : Anna Safroncik di nuovo single, è ufficiale: a Mai Dire Talk la conferma della fine della storia con Tommaso Cicchinelli Anana Safroncik è tornata single. L’attrice de Le tre rose di Eva, ospite a Mai Dire Talk stasera, ha confermato di non avere più un fidanzato. Dopo due anni la relazione con il dj romano Tommaso Cicchinelli, […] L'articolo Anna Safroncik torna single, è finita con Tommaso: la conferma a Mai Dire Talk proviene da ...