Vicenza | si aggrappa alla Mercedes che i ladri vogliono rubarle | muore una donna

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Una terribile tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, a Noventa Vicentina, in provincia di. Secondo le prime indiscrezioni riportate da "Il Corriere Veneto" due donne, rispettivamente nipote e zia, hanno subito una rapina nei pressi di un ufficio postale.Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, le due parenti sono giunte sul posto a bordo di unae pare cheguida della vettura vi fosse la zia cinquantenne che si sarebbe fermata vicino al Postamat per consentirenipote di 33 anni di effettuare un prelievo. Quando quest'ultima è scesa dvettura sono entrati in azione i balordi, che hanno spintonato fuori la signora che nel frattempo era rimasta in macchina, e poi si sono messi al volante. A questo punto la, per evitare che il veicolo le fosse sottratto, si sarebbetae sarebbe stata ...

