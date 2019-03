Cedolino pensioni aprile 2019 | taglio importo per rivalutazione | la tabella

termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2019)per, lasuldiL’Inps ha iniziato a inviare ai pensionati una lettera in cui comunica il ricalcolo degli assegnistici a partire dal 1° gennaio. La causa diretta è da addursi alla Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 260. Gli importi maggiormente toccati saranno quelli più alti, mentre chi percepisce fino a 1.200 euro netti, avrà variazioni nulle. La modifica è stata dunque approvata con l’ultima Legge di Bilancio, ma il 30 dicembre e in un lasso di tempo così ristretto l’Inps non è riuscito a effettuare il ricalcolo nei primi mesi dell’anno. Ciò significa che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo gli assegnistici sono stati più favorevoli rispetto a come dovevano effettivamente essere (e saranno). Il ricalcolo partirà da, ma sarà retroattivo, pertanto ...

