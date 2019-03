Infortunio Brozovic | ecco l’esito degli accertamenti

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019)– L’Inter è reduce dall’importante successo in campionato contro la Spal, il club nerazzurro continua la corsa verso la Champions League, l’obiettivo è chiudere la stagione al terzo oppure al quarto posto. Nel frattempoper il centrocampista, buone notizie per il calciatore e per l’Inter che nelle ultime ore si è sottoposto ad, novità anche su Miranda. Joao Miranda è stato sottoposto in mattinata a riduzione chirurgica della frattura delle ossa nasali a seguito del trauma riportato domenica durante Inter-SPAL. L’intervento, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito.Risonanza magnetica per Marcelo, sostituito al 42′ della gara di campionato di domenica scorsa, a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. ...

