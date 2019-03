verbanianotizie

(Di domenica 10 marzo 2019) ... dalla Regione Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo di Torino per offrire ai più piccoli tante occasioni pensate apposta per loro: letture ad alta voce, fiabe, filastrocche, spettacoli, letture ...

BaraondaRivista : Cerveteri, in Biblioteca Storie Piccine 2019 Nuovo appuntamento con le letture animate per i bambini - ComuneVolpiano : 14 marzo Ora del racconto - Storie piccine - bibliotu : Storie piccine - Letture Nati per Leggere #biblioteca #Roma #Ragazzi -