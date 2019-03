huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) L'attore statunitense Jed, una delle star più amate di tante soap opera di grande successo, da "Il tempo della nostra vita" a "General Hospital", da "" a "Santa Barbara" (ha interpretato Channing Creighton "C.C." Capwell, patriarca della famiglia rivale dei Lockridge) èieri sera nella sua casa di Palm Desert, in California, all'età di 84 anni.L'annuncio della scomparsa è stato pubblicato con un breve messaggio dal figlio Rick Brown sulla pagina Facebook dei fan dell'attore. "E'serenamente" circondato dalla sua famiglia ed è stato "amato tanto da noi e da tanti altri", ha scritto il figlio.Nato come JedBrown il 1 marzo 1935 a New York, nel quartiere del Bronx, esordì nel 1963 in tv e negli anni '60 e '70 ha recitato in tanti telefilm: da "La grande vallata" a "Mannix", da "Colombo" a "Il tenente ...

HuffPostItalia : Jed Allan, è morto il babbo di Steve Sanders di Beverly Hills 90210 - _diana87 : Noooo vabbeh Jed Allan è morto, addio al padre di Steve in Beverly Hills 90210 e star di Santa Barbara - LAURARONDININI : È morto Jed Allan, il 'padre di Steve' in Beverly Hills 90210 -