Contro l' Udinese una Juve che si è divertita e ha fatto divertire

Juventus-Udinese - Allegri : “Contro l’Atletico con un solo terzino” : JUVENTUS UDINESE 4-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Per la gara contro l’Atletico Madrid credo di avere a disposizione un solo terzino, perché De Sciglio non sarà recuperato. Vedremo, qualcosa bisogna fare. Servirà tecnica ed ampiezza, saremo comunque […] L'articolo Juventus-Udinese, Allegri: ...

Calcio : serie A. la Juventus cala il poker Contro l'Udinese : La Juventus cala il poker contro l'Udinese, battendola 4-1 nell'anticipo della 27a giornata. Per i campioni d'Italia nel primo tempo doppietta Kean

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto Contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

La Juventus dilaga Contro l’Udinese e si avvicina al meglio al match Contro l’Atletico : super Kean - 4-1 che non lascia dubbi [FOTO] : 1/30 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Juventus - la probabile formazione Contro l'Udinese : CR7 riposa in vista della Champions : Questa mattina, la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita di stasera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, infatti, ha deciso di non portare in ritiro i suoi ragazzi e dunque la squadra si è ritrovata stamani. Il tecnico livornese ha voluto concedere qualche ora in più ai suoi ragazzi visto che la prossima settimana ci saranno tanti impegni. Stasera Allegri farà un ampio turnover ...

Scommesse - Better : vittoria Juve Contro l’Udinese a 1 - 33. Ecco le altre quote : Si apre stasera la 27^ giornata di Serie A: a Torino, la Juventus affronta l’Udinese. Per gli amanti delle Scommesse, Ecco le quote Better, il marchio di Scommesse di Lottomatica, per questa e per le altre sfide del week-end. Favorita, ovviamente, la Juventus (a 1,33), un successo dell’Udinese paga 10 volte la posta in gioco. I friulani spereranno in una distratta Juve che martedì e’ attesa dal match di ritorno contro ...

Juventus - titolarissimi a riposo Contro l'Udinese : Alex Sandro potrebbe giocare in attacco : La Juventus, in mattinata, si è allenata per preparare il match di domani sera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, in vista della sfida di domani farà molto turn-over, visto che poi, martedì, ci sarà la sfida decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per questo motivo, contro l'Udinese, diversi titolarissimi riposeranno, a partire da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: molto probabilmente anche Cristiano Ronaldo rifiaterà. In ...

Udinese - Nicola : “Alla Juventus sono ‘cannibali’ - Contro di loro la nostra Champions” : Vigilia di Juventus-Udinese. Domani sera torinesi e friuliani si affronteranno nell’anticipo del venerdì. Alle parole di Allegri, che ha parlato di esclusioni eccellenti, fanno seguito quelle del tecnico Davide Nicola nella consueta conferenza stampa pregara. “La partita di domani – afferma l’allenatore – sarà la nostra Champions. In settimana ho esordito con i ragazzi con una semplice valutazione sui numeri: ...

Recupero Lazio-Udinese : decisa la data dell’inContro : Lazio e Udinese verrà giocata nel mese di aprile, le due squadre si affronteranno per recuperare l’incontro dello scorso turno di campionato Il Recupero della sesta giornata di Serie A tra Lazio e Udinese è stato fissato dalla Lega per Mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 19.00. Ma in caso di qualificazione della Roma ai quarti di finale della Champions League e di programmazione della gara di andata in casa, il Recupero sarà fissato ...

Serie A - la Lazio perde al 94' Contro il Genoa. Ok Empoli e Udinese : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Juventus , Cagliari e Milan , la 24esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Spal di Semplici e la Fiorentina di ...

Udinese - Pradè tuona Contro l’annullamento del gol di Okaka ma la decisione è corretta : Daniele Pradè ha detto la sua sull’annullamento della rete di Okaka durante la gara contro il Torino di questo pomeriggio “Il fuorigioco fischiato? L’azione finita con il gol di Okaka regolare, fischiare un fuorigioco con un tiro da fuori area con il calciatore a distanza di due metri, con la palla che passa lateralmente è clamoroso. Abbiamo perso una gara allucinante“. Il dirigente dell’Udinese Daniele Pradè ...

Udinese - Pussetto : 'Torino in casa è molto forte - noi come Contro la Fiorentina' : Ignacio Pussetto , attaccante dell' Udinese , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino. 'Loro in casa sono una squadra forte, noi dobbiamo fare il nostro lavoro come nella partita contro la Fiorentina'.

Rimonta parziale della Fiorentina Contro l'Udinese : Edimilson replica a Larsen : Uno a uno nel giorno del ricordo di Astori. Qui il 4 marzo 2018, nel ritiro friulano della Fiorentina, era morto Davide. Udinese-Fiorentina per i viola non sarà più una partita come tutte le altre. ...

Serie A Udinese - Nicola : «Dobbiamo lottare Contro la Fiorentina» : De Paul ? Ci sono giocatori importanti, ma imprescibdibili al mondo ce ne sono stati forse un paio. Abbiamo provato più soluzioni, diamo importanza a tutti, stiamo recuperando tutti. Deciderò in base ...