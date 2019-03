Lo scompiglio dell' 8 marzo

Il Paradiso delle signore - 1 febbraio : il ritorno di Andreina crea scompiglio : Per quanto riguarda la puntata di domani, venerdì 1 febbraio, del Paradiso delle signore, in onda come sempre su Rai1, assisteremo allo svolgersi della festa organizzata dai Guarnieri per sancire l'ingresso in società di Riccardo. A tale cerimonia, però, è stata invitata anche Andreina, la quale è stata chiamata da Umberto con lo scopo di fare un dispetto a Vittorio. Ad ogni modo, il ritorno di Andreina non farà altro che creare scompiglio in ...