Hong Kong | arriva la cinquantesima gara di Formula E

Formula E - Domenica si corre l'ePrix di Hong Kong : Questo fine settimana, la Formula E torna in scena con il quinto appuntamento stagionale: lePrix di Hong Kong. Una pietra miliare per la categoria full electric che raggiunge il cinquantesimo ePrix della sua giovane ma già molto interessante - storia.La situazione in classifica. Si arriva in Asia con una situazione di equilibrio assoluto, avendo avuto quattro vincitori diversi nelle prime quattro tappe del campionato. Al comando della ...

Due sorelle saudite che erano fuggite a Hong Kong per chiedere asilo rischiano di essere deportate : Due sorelle saudite che sei mesi fa erano fuggite a Hong Kong per chiedere asilo politico in Australia oggi potrebbero essere deportate in patria. Le due sorelle, che hanno 18 e 20 anni, erano fuggite lo scorso 6 settembre mentre

Volare con Cathay Pacific nel lusso più sfrenato : nuovo salto di qualità per la compagnia aerea di Compagnia di Hong Kong [GALLERY] : 1/10 ...

Sorelle saudite in fuga bloccate da mesi a Hong Kong : subirono abusi e maltrattamenti : Due Sorelle saudite decise ad abbandonare l' Islam e il loro Paese dopo aver subito abusi e maltrattamenti in ambito familiare, hanno tentato di fuggire in Australia, ma ad Hong Kong , dove avevano ...

Hong Kong : serata di gala Festival of Spring per accogliere il 70esimo compleanno della Nuova Cina : Oltre 7000 spettatori provenienti da vari settori di Hong Kong hanno assistito agli spettacoli. La serata, nella sua nona edizione, è stata co-organizzata dall' Overseas Chinese Affiairs Office of ...

Paola Navone firma il restyling di Joyce - tempio del lusso a Hong Kong. Che diventa un po' «made in Italy» : Non è un caso che Paola Navone, designer e grande viaggiatrice, sia stata chiamata per ripensare lo store luxury di una delle capitali più interessanti del mondo. Una città che ama molto, e che ha visto cambiare negli anni: la pirotecnica Hong Kong. Il negozio è Joyce, nella sede di Hong Kong Central. Dentro, c'è la moda più interessante del momento, da ...

Azionario Asia : Tokyo -1 - 1% - Hong Kong -1 - 8%. Investitori freddati da shock vendite dettaglio Usa : Azionario Asiatico in flessione, sconta i timori su un eventuale rallentamento dell'economia americana, dopo la diffusione del dato relativo alle vendite al dettaglio Usa, scese a dicembre dell'1,2%. Si è trattato della performance peggiore in un decennio circa.

Mendy - il post che confonde Guardiola : 'È a Hong Kong? Non sapevo - devo farmi Instagram' : Tra Parigi e Hong Kong ci sono circa 9.600 chilometri in linea d'aria, ma per Benjamin Mendy la distanza e il fuso orario sembrerebbero ostacoli di poco conto. Il difensore del Manchester City ha ...

Tokyo in lieve calo. Chiuse Shanghai e Hong Kong : Il buonumore di Wall Street non ha contagiato l'azionario asiatico, oggi orfano di Shanghai , Hong Kong , Singapore , Taiwan e Seoul , tutte Chiuse per il Capodanno lunare. A Tokyo l'indice Nikkei ha ...

Cina : ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao introduce libero passaggio per autovetture fino a sette posti : Lo ha riferito il dipartimento dei trasporti di Hong Kong specificando che la politica si riferisce a veicoli passeggeri con al massimo sette posti , compresi i conducenti, , cioè automobili private ...

A Hong Kong il Salone asiatico delle tecnologie Italia già protagonista : Pierluigi Bonora Hong Kong C'è tanta Italia nel futuro Leviosa International Motor Show di Hong Kong. La rassegna si terrà dal 14 al 19 dicembre e avrà cadenza annuale. Alla cerimonia di presentazione,...

International Motor Show - Anche Hong Kong avrà un Salone dell'auto : Il polo finanziario più potente dellAsia, ma Anche la porta internazionale della Cina, con i Motori ha deciso di darci dentro che più non si può. Nella strade di Hong Kong, la città con la più alta densità di abitanti del mondo, si corre già la Formula E, a settembre, sempre in pieno centro, ci sarà una tappa del campionato mondiale di Motocross, mentre a dicembre dal 14 al 19 - prenderà vita il primo International Motor Show, un Salone ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Martina Fidanza domina nello scratch ad Hong Kong : Bellissima vittoria di Martina Fidanza nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: grande prestazione della bergamasca nello scratch Martina Fidanza si concede il bis nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. nello scratch femminile, la bergamasca ha dominato la sua prova dopo essere stata leader a Cambridge la scorsa settimana. Alle spalle della 19enne azzurra, si sono ...