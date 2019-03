Donna in coma e poi morta durante intervento estetico | ' Il danno è stato progressivo'

Morte cerebrale per Donna in coma dopo chirurgia estetica/ Monza - si attende autopsia : La 39enne di Monza da tre giorni in coma dopo una liposuzione, è stata dichiarata morta dal punto di vista cerebrale: ormai non ci sono più speranze

Mise incinta una Donna in coma. Arrestato infermiere per violenza sessuale : Un infermiere di 36 anni è stato Arrestato con l'accusa di stupro per aver messo incinta la donna in coma che il mese scorso ha dato alla luce un bambino in una struttura sanitaria di Phoenix, in Arizona. Lo ha fatto sapere il capo della polizia della città, Jeri Williams. Nathan Sutherland era l'infermiere che si prendeva cura della donna presso la Hacienda HealthCare, e ora dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale e ...

L’Aquila - Donna ricoverata per meningite da meningococco : è in coma - al via la profilassi : Una donna di 60 anni è ricoverata all'ospedale dell'Aquila ed è in coma per una meningite batterica acuta. Le sue condizioni sono stazionarie e si tratterebbe di un caso isolato. Tre giorni fa i primi sintomi della malattia, come febbre alta e mal di testa. Già sono stati sottoposti a profilassi i medici e i parenti più vicini.Continua a leggere

La Donna italiana ferita nell’esplosione nel centro di Parigi è stata operata ed è in coma farmacologico : Una delle tre persone italiane ferite nell’esplosione di una panetteria del centro di Parigi di venerdì ha subito un’operazione, ed è al momento in coma farmacologico. Si chiama Angela Grignano, ha 22 anni ed è di Trapani: si trovava in Francia

Donna in coma in hospice dà alla luce bimbo - polizia dell’Arizona indaga : La polizia dell'Arizona ha aperto un'indagine per stupro dopo che una Donna in coma da anni ha dato alla luce un bimbo maschio in una struttura per lungodegenti nella quale è ospitata a Phoenix. La tribu San Carlos Apache, a cui la Donna appartiene, ha detto che "da oltre un decennio è in persistente stato vegetativo e in coma" e ha partorito il bimbo "mentre era in coma". Per trovare l'aggressore la polizia dello stato del sudovest degli Usa ...

