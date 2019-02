Renault più benzina per il Capture con il 1.3 da 130 e 150 CV : Milano, 28 feb., askanews, - Renault amplia la gamma Capture, l'urban suv estero più venduto in Italia, con il motore turbo benzina 1.3L TCe Fap a iniezione diretta in due versioni da 130 CV e 150 CV, ...

Auto : Renault Captur 2019 offre più contenuti e meno consumi [GALLERY] : 1/22 ...

Renault veloce - ma la Red Bull di più : Secondo Nico Hulkenberg, la Renault ha nelle mani la possibilità di confermarsi la quarta forza in campo nel 2019. Ma lui e il nuovo compagno di squadra Daniel Ricciardo ammettono che la Red Bull è ancora davanti: “Sappiamo dove è più veloce la Red Bull, ma vorremmo sapere perché“, ha detto il tedesco. “Sinceramente non […] L'articolo Renault veloce, ma la Red Bull di più sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 Renault - con Ricciardo obiettivi più vicini : ROMA - Daniel Ricciardo darà una svolta decisiva alle strategie della Reanult nella prossima stagione di F1. Ne è convinto Cyril Abiteboul, managing director della scuderia, che ha spiegato ad ...

F1 – Daniel Ricciardo alla ricerca di un look più trasgressivo : un nuovo casco per il pilota Renault [FOTO] : Daniel Ricciardo annuncia la novità: il casco che indosserà durante le gare della prossima stagione sarà completamente differente da quelli già visti prima d’ora Dopo l’addio alla Red Bull, Daniel Ricciardo ricomincia dalla Renault e da un casco nuovo di zecca. Per dare un tocco estroverso al suo look da pilota, l’australiano affida la creazione di una nuova grafica del suo copricapo ad Ornamental Conifer, a cui prima di ...

Nuova Renault Twingo - la citycar francese diventa ancora più divertente e versatile [FOTO] : L’aggiornamento della citycar d’oltre alpe verrà presentato ufficialmente in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra 2019 La Casa del Rombo ha svelato le prime immagini della rinnovata Renault Twingo, citycar realizzata in collaborazione con smart, forte di dimensioni contenute e di uno schema tecnico originale e all’avanguardia. Pronta ad essere presentata ufficialmente il prossimo marzo in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra ...

Ghosn si dichiara innocente - la Nissan pretende più peso da Renault : Nel corso dell'udienza preliminare svoltasi ieri mattina alla Corte distrettuale di Tokyo - per la quale sono state presentate 1.100 richieste di presenza da parte del pubblico, su 14 posti a sedere ...