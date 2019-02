Banche - con il giro di vite Bce 185 miliardi di prestiti in meno : È una fotografia a tinte fosche quella che emerge dall’ultimo studio firmato da Equita Sim. Soprattutto per gli effetti indiretti che la stretta regolatoria può provocare sull’economia italiana...

Banche - raggiunto accordo su proroga termine contratto bancari : raggiunto l' accordo fra l' ABI , che rappresenta le Banche italiane, ed i sindacati di categoria, per la "sospensione" del termine del contratto dei bancari , scaduto a dicembre 2018, e la sua ...

"Italia esempio negativo in Europa". Allarme per le Banche : "Il contagio è già iniziato" : Un pool di economisti europei guidato da un italiano mette nero su bianco le colpe del Governo nell'avere accresciuto il...

Banche guidano rally FTSE MIB. Spread in calo : Fitch conferma rating : Pioggia di acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari con le azioni del Banco BPM e UBI che guidano il settore rispettivamente con un guadagno del 3,69% e del 3,18%. Al benchmark fa bene il calo ...

Banche : Fitch teme per redditività e stop cessioni NPL con economia debole : L'agenzia di rating Fitch constata i miglioramenti delle Banche italiane per quanto concerne la qualità degli attivi e i fondamentali creditizi nella seconda metà dell'anno. Nella nota di conferma del ...

De Laurentiis ed il distacco Juve-Napoli : “che senso avrebbe vincere con un debito da 200 milioni con le Banche?” : Aurelio De Laurentiis ha parlato della distanza che ancora c’è tra il suo Napoli e la Juventus che comanda la classifica della Serie A “Carlo Ancelotti da Oscar e Napoli da 7 in pagella“. Lo dice Aurelio De Laurentiis analizzando ai microfoni di Sky la stagione fatta finora dagli azzurri sotto la guida del nuovo tecnico. Il presidente del club partenopeo condivide il voto dato alla squadra da Ancelotti: “Io sono ...

Bce - ipotesi di nuovi prestiti a lungo termine per le Banche. “Il Consiglio direttivo ne ha discusso a gennaio” : A gennaio il Consiglio direttivo della Bce presieduto da Mario Draghi ha discusso una nuova serie di prestiti Tltro (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) a lungo termine e a bassi tassi alle banche dell’Eurozona dopo quella lanciata nel 2014. Secondo i verbali della riunione, appena resi noti, il Consiglio direttivo ritiene che “una decisione a questo riguardo non dovrebbe essere presa con eccessiva fretta” ma anche che ...

Diamanti-truffa - mega confisca a 5 Banche : I diamanti sono diventati il peggior nemico dei risparmiatori e anche delle banche. Il nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ieri ha infatti eseguito un decreto di ...

Quale ruolo per le Banche centrali quando l'economia rallenta? : ... la reazione di ogni banca centrale è stata quasi sempre la stessa, per dare maggiore sostegno ai mercati finanziari nel tentativo di sostenere l'economia. A nostro avviso, i banchieri centrali di ...

Bankitalia - sollecita informativa Banche inglesi su conseguanze Brexit : "Le banche britanniche che operano nella nostra penisola devono informare i propri clienti riguardo le conseguenze della Brexit . Lo dovranno fare utilizzando un linguaggio chiaro e semplice e ...

Conto corrente e mutuo con Banche diverse - come si fa e quando conviene : Conto corrente e mutuo con banche diverse, come si fa e quando conviene È possibile aprire un Conto corrente in una banca e accendere il mutuo presso un altro istituto di credito? La risposta è affermativa. Certamente bisognerà fare un’attenta valutazione dei costi per capire se giostrarsi su due banche possa essere conveniente sotto l’aspetto economico. O magari vedere se nella stessa banca è possibile accedere a condizioni vantaggiose, ...