Critica Salvini | insultata sul web

Critica un intervento tv di Salvini - ragazza insultata su Facebook - : Offese a sfondo sessuale e riferimenti a candeggina e acido: sono i commenti rivolti a una 25enne per aver Criticato il vicepremier sul social. Le parole offensive sono apparse anche sul suo profilo, ...

Critica Salvini su Facebook e viene ricoperta di insulti : "Ho solo manifestato il mio dissenso" : Ha postato su Facebook un commento critico a Matteo Salvini, in relazione ad un intervento in Tv in cui il vicepremier e segretario della Lega spiegava la sua idea di integrazione. Tanto è bastato perché Martina Mondini, 25 anni, di Stradella (Pavia), un'educatrice che lavora nel centro di accoglienza del comune, venisse investita di offese via web.insulti, anche a sfondo sessuale, che non hanno riguardato solo il suo commento su ...

Matteo Renzi : “Non faccio autoCritica sull’immigrazione - tenetevi il razzismo di Salvini” : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha presentato il suo libro 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', a Roma, al Tempio di Adriano: "I populisti sono al governo, e se c'è un responsabile del fatto che non siamo noi al governo con il M5S ebbene quello sono io".Continua a leggere

Sanremo - il monologo di Bisio Criticato dallo spin doctor di Salvini - : Il comico ha commentato dal palco della kermesse le polemiche che hanno preceduto il Festival. Ma, per una frase sui migranti che "stavano in Africa con il pentolone a cantare hakuna matata", è stato ...

Cori razzisti : Salvini Critica la Federcalcio - "Non facciamo ridere..." : Salvini critica la Federcalcio per le nuove regole varate in materia di Cori razzisti. "facciamo la scala Richter dei 'buu', dai non facciamo ridere...". Con queste parole il titolare del Viminale ha commentato la decisione della Figc di sospendere temporaneamente le partite dopo il secondo episodio di intolleranza.

SEA WATCH 3/ Ultime notizie 'Fa freddo e non c'è spazio - situazione Critica' - Salvini 'Polizia a bordo' : Sea WATCH 3/ Ultime notizie "Fa freddo e non c'è spazio, situazione critica", il ministro dell'intero Salvini, non demorde: "Polizia a bordo"

Matteo Renzi altra Critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Il coordinatore dell'Unar (che dipende da Conte) Critica le politiche di Salvini : Vi ricordate l'Unar, l'Ufficio Nazionale anti-discriminazioni? Esatto: l'ente che dipende dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e chefinì nella polemica per aver in qualche modo finanziato associazioni dedite a organizzare orge gay. Bene. Quell'epoca si è chiusa, ma oggi alla guida dell'Unar c'è un coordinatore che non manca di criticare la politica dei porti chiusi del governo, nonostante il suo ufficio dipenda proprio da Palazzo ...

Al Bano : "Sbagliato Criticare Baglioni - ma sto con Salvini" : Il cantante commenta le dichiarazioni del collega Claudio Baglioni su Sea Watch e Sea Eye, pronunciate durante la conferenza...