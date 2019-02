Basket | «Meo» Sacchetti prolunga | c t azzurro fino al 2021

Basket : Meo Sacchetti rinnova da ct dell’Italia fino al 2021 dopo il trionfo contro l’Ungheria : Una settimana di questo genere Meo Sacchetti difficilmente la scorderà: prima la Coppa Italia con la Vanoli Cremona, poi il prolungamento fino al 2022 con il suo club, quindi la qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 con l’Italia, infine il rinnovo del contratto da ct della Nazionale fino al 2021, comunicato dalla FIP poco fa. Viene dunque premiato lo sforzo del coach nato ad Altamura, ma cresciuto a Torino e poi diventato, da giocatore, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti "Merito di tutti i ragazzi - ora festeggiamo e tra una settimana parleremo" : L'Italia torna dopo tredici anni ai Mondiali. Gli azzurri hanno demolito l'Ungheria nella partita decisiva, staccando il pass per la Cina con una giornata d'anticipo. Uno straordinario risultato da parte di tutta la Nazionale, che ha meritato questa qualificazione, arriva sul campo come nel 1998, mentre nel 2006 gli azzurri andarono in Giappone solo grazie ad una wild card. Meo Sacchetti è il grande artefice di questo

Basket - l'Italia torna ai Mondiali sopo 13 anni : l'impresa di Meo Sacchetti : l'Italia batte l'Ungheria e vola ai Mondiali di Basket dopo 13 anni di assenza. A Varese gli azzurri, guidati dal coach Meo Sacchetti, vincono il match delle qualificazioni con il punteggio di 75-41 e staccano con un turno di anticipo il pass per la rassegna iridata in programma a settembre in Cina.

Basket - Nazionale : i 12 convocati da coach Meo Sacchetti : Basket, la Nazionale italiana di Meo Sacchetti si gioca la qualificazione alla World Cup: i 12 convocati dal tecnico azzurro Al termine dell'allenamento pomeridiano il Ct azzurro Meo Sacchetti ha scelto i dodici giocatori che domani, 22 febbraio (ore 20.15, diretta su SkySport), affronteranno l'Ungheria per la penultima gara di FIBA World Cup 2019 European Qualifiers di Basket. Non faranno parte del match Riccardo Moraschini,

Basket femminile - le migliori italiane della 18a giornata di A1. Nel giorno di Romeo emergono i blocchi italiani di Venezia e Geas : Se è vero che, per buona misura, sono mancate le partite ad alto tasso di combattività in questa diciottesima giornata di Serie A1 femminile, è ugualmente vero che più di un'italiana ha dimostrato di poter dare il proprio valido contributo alle varie cause in campo. Il dato migliore, per valutazione (29), lo mette a segno l'ultima aggiunta alla Nazionale azzurra, Nicole Romeo: l'italoaustraliana nata dall'altra parte del

Basket - Meo Sacchetti : "Vogliamo i Mondiali - attenzione all'Ungheria. Servirà carattere" : L'impresa eccezionale in Coppa Italia con la Vanoli Cremona è ormai alle spalle, Meo Sacchetti torna a guidare la Nazionale italiana di Basket, verso quello che è sicuramente l'obiettivo dell'anno: centrare la qualificazione ai Mondiali. Venerdì la sfida all'Ungheria: un successo significherebbe pass per la competizione iridata. Un avversario, quello magiaro, sicuramente non di primo ordine, ma non da

Basket femminile - le migliori italiane della 16a giornata di Serie A1. Jasmine Keys senza rivali nella vittoria di San Martino di Lupari - bene Fabbri e Romeo : nella sedicesima giornata di un campionato di Serie A1 che continua senza Napoli e con parecchie sue giocatrici trasferitesi altrove, a dominare la scena italiana è Jasmine Keys, oramai un punto fermo di San Martino di Lupari e potenziale candidata a diventare un perno delle future Nazionali. La vicentina è andata molto vicina a ritoccare il proprio massimo in carriera per valutazione, con il 25 ottenuto nella sfida contro il Geas Sesto San

Basket femminile - 12a giornata Serie A1 2019 : Venezia a Broni per continuare a vincere - esordio per Nicole Romeo con la maglia di Ragusa : Con l'inizio del 2019 si apre anche il girone di ritorno della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo le prime undici partite la classifica vede sempre al comando Venezia, ancora imbattuta, con quattro punti di margine su Schio, prima delle inseguitrici. Più indietro Ragusa, Broni e un terzetto composto da San Martino di Lupari, Lucca e Napoli. La lotta salvezza sembra essere invece un discorso tra Battipaglia, Torino ed Empoli. Non