Strage di via d’Amelio | gip archivia l’inchiesta su 4 poliziotti | erano accusati del

Bari - pescatori fanno Strage di tartarughe marine in via d’estinzione. Decapitate per superstizione : Cinque esemplari di tartarughe marine caretta caretta, a rischio estinzione, sono state trovate morte tra Trani e Bari. A ucciderle sarebbero stati dei pescatori.Continua a leggere

Strage di civili greci a Domenikon nel '43 - italiani archiviati : Nessun colpevole per la Strage di Domenikon, in grecia, dove durante la seconda Guerra mondiale, il 16 febbraio 1943, almeno 140 civili greci furono uccisi dai militari italiani. L'archiviazione, ...

Strage greci nel '43 - italiani archiviati : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Nessun colpevole per la Strage di Domenikon, in grecia, dove durante la seconda Guerra mondiale, il 16 febbraio 1943, almeno 140 civili greci furono uccisi dai militari italiani.

Strage di Viareggio - Giachetti : “Moretti rinuncia a prescrizione? Grande gesto”. Ira famiglie : “Parliamo di due diversi?” : “Moretti ha rinunciato alla prescrizione anzitutto per rispetto delle vittime e poi perché convinto della sua innocenza. Credo gli vada reso onore perché di questi tempi il gesto è sicuramente anomalo ma soprattutto è un Grande gesto nei confronti delle vittime”. Lo dice il deputato Roberto Giachetti, candidato alla guida del Pd, che così commenta la decisione dell’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, imputato ...

Strage di Viareggio - Procura chiede 15 anni e 6 mesi per Moretti : Dopo quasi 10 anni dall'incidente ferroviario a Viareggio in cui morirono 32 persone, la Procura generale di Firenze, nel corso del processo d'appello, ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per l'ex a.d. Fs Mauro Moretti. Chiesti inoltre 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano ex ad Trenitalia. Le richieste della Procura considerano 6 mesi di riduzione per la prescrizione di alcuni ...

Strage di Viareggio - procura chiede 15 anni e 6 mesi per Moretti : Firenze, 11 feb., askanews, - Dopo quasi 10 anni dall'incidente ferroviario a Viareggio in cui morirono 32 persone, la procura generale di Firenze, nel corso del processo d'appello, ha chiesto 15 anni ...

Strage Viareggio - Moretti rinuncia a prescrizione : Mauro Moretti , ex Amministratore delegato di FS Italiane rinuncia alla prescrizione per la Strage di Viareggio , avvenuta il 29 giugno 2009, che costò la vita a 32 persone oltre a numerosi feriti e ...

La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per Mauro Moretti - nel corso del processo di appello per la Strage di Viareggio : Nel corso del processo di appello per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone, la procura di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per Mauro Moretti, per i reati di

Strage di Viareggio - Moretti rinuncia alla prescrizione : "Sono innocente" : Al processo d'appello il pubblico ministero di Lucca Salvatore Giannino ha chiesto una condanna a 15 anni e 6 mesi per Mauro...

Strage di Viareggio - chiesti 15 anni e 6 mesi per Moretti - : La procura generale di Firenze ha chiesto anche 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia, ex ad di Rfi, e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia. L'incidente del 2009 costò la vita a ...

Strage Viareggio - chiesti per Moretti 15 anni e 6 mesi. L’ex ad di Fs rinuncia alla prescrizione : La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per Mauro Moretti in relazione alla Strage ferroviaria di Viareggio. “Rinuncio alla prescrizione, lo faccio per rispetto delle vittime, dei familiari delle vittime e del loro dolore. Lo faccio perché ritengo di essere innocente”, ha dichiarato L’ex ad di Fs durante il processo.Continua a leggere

Strage di Viareggio - chiesti 15 anni e 6 mesi per Moretti : Strage di Viareggio, chiesti 15 anni e 6 mesi per Moretti La procura generale di Firenze ha chiesto anche 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia, ex ad di Rfi, e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia. L'incidente del 2009 costò la vita a 32 persone Parole chiave: ...

Strage Viareggio - pg chiede 15 anni e 6 mesi per l'ex a.d. di Fs - Mauro Moretti - Il manager : 'Rinuncio alla prescrizione' : La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di carcere per l'ex a.d. Fs, Mauro Moretti , al processo d'appello sulla Strage di Viareggio. Chiesti inoltre 14 anni e 6 mesi per Michele ...

Strage di Viareggio - la procura generale chiede 15 anni e 6 mesi per Moretti| : Lui: «Rinuncio alla prescrizione. Lo faccio per rispetto delle vittime e dei loro familiari. Lo faccio perché ritengo di essere innocente». La tragedia del 2009 causò 32 morti