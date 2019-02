Tre lancia la ALL-IN Biancorossi Edition | una tariffa speciale per i tifosi del Bari

Nintendo poTrebbe lanciare sul mercato uno Switch Mini : Sankei News ha pubblicato un report su Nintendo in cui si parla della prossima grande mossa della società nel mercato dei videogiochi.Secondo il report segnalato da Nintendosoup, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha dichiarato durante un recente briefing che "(Nintendo) farà in modo che ognuno abbia il proprio Nintendo Switch".Questo significherebbe che, affinché Nintendo possa avere più membri di una famiglia in possesso di uno ...

Taiwan - teenager si lancia dal Tredicesimo piano di un palazzo : vivo per miracolo : Tragedia sfiorata sabato scorso a Nuova Taipei, a Taiwan, dove un ragazzo di 17 anni ha probabilmente deciso di compiere un gesto estremo, lanciandosi dal tredicesimo piano di un palazzo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare da Taiwan News, il giovane aveva cominciato il primo anno di Università. Non si conoscono ancora con precisione i motivi che hanno portato il ragazzo ad agire in maniera così sconsiderata, ...

Canzoni italiane in Radio - Al Bano rilancia : 'Una su Tre? Ma almeno sette su dieci' : Al Bano rilancia la proposta della Lega: 'Solo una canzone italiana su tre è poca cosa - dice - ne devono andare in onda almeno sette su dieci'. Il cantante ha commentato così la proposta di legge a ...

Canzoni italiane in Radio - Al Bano rilancia : 'Una su Tre? Ma almeno sette su dieci' : Al Bano rilancia la proposta della Lega: 'Solo una canzone italiana su tre è poca cosa - dice - ne devono andare in onda almeno sette su dieci'. Il cantante ha commentato così la proposta di legge a ...

Il Psg lancia la seconda collezione Jordan : olTre 5mila prodotti già venduti : Martedì 12 febbraio il Paris Saint-Germain ha lanciato la seconda linea dell’esclusiva collezione lifestyle di Jordan X Paris Saint-Germain. I 24 pezzi della collezione si sono rivelati estremamente popolari, tra cui la felpa con cappuccio Jumpman e t-shirt bianca con il logo. In poche ore, migliaia di fan in tutto il mondo hanno invaso il sito […] L'articolo Il Psg lancia la seconda collezione Jordan: oltre 5mila prodotti già ...

Tre rilancia All-In Power Digital per San Valentino e modifica le offerte Free Power e Play 50 Unlimited : Tre rilancia All-In Power Digital per San Valentino e modifica le offerte Free Power e Play 50 Unlimited. All-In Power Digital prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali con 60 Giga di traffico internet al costo di 9,99 euro al mese. Il gestore ha deciso di cambiare il contributo di attivazione dell'offerta Free Power che non è più disponibile con il finanziamento Compass. Tre ha inoltre deciso di aumentare il costo di ...

Enrico Nigiotti rilancia l’edizione speciale di “Cenerentola e alTre storie…” e aggiunge nuove date al tour : Domani, venerdì 15 febbraio, esce “Cenerentola e altre storie…” (Sony Music Italy) l’edizione speciale dell’ultimo album di inediti di Enrico Nigiotti. Il disco, disponibile sempre domani in streaming e in digital dowloand al seguente link https://smi.lnk.to/CenerentolaealtreStorie, conterrà il singolo “Nonno Hollywood”, brano in gara alla 69° edizione del Festival di Sanremo e vincitore del Premio Lunezia per Sanremo. “Nonno Hollywood” è un ...

Un brevetto suggerisce che Google poTrebbe presto lanciare uno smartphone modulare : Un nuovo brevetto sembra suggerire che Google potrebbe ancora valutare l'ipotesi di lanciare smartphone modulari. Ecco cosa sappiamo L'articolo Un brevetto suggerisce che Google potrebbe presto lanciare uno smartphone modulare proviene da TuttoAndroid.

Oroscopo 15 febbraio : Vergine sTressata - Bilancia preoccupata e chiarimenti per Sagittario : La metà del mese corrente porterà segnali di nervosismo per i nati sotto il segno dello Scorpione e una fase di crisi per coloro che appartengono al segno dell'Acquario. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata di venerdì 15 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: questo mese di febbraio appare molto diverso da gennaio: avete molta più voglia di combattere e di portare avanti le vostre ...

La Premier League poTrebbe lanciare un suo servizio sTreaming : Piattaforma streaming Premier League –La Premier League inglese starebbe seriamente considerando la possibilità di lanciare un proprio servizio di streaming per la trasmissione degli incontri. Come spiega “SportsProMedia”, la nuova piattaforma OTT avrebbe potuto essere testata a Singapore, dove la Premier League ha aperto un ufficio a gennaio. Tuttavia, a novembre, è stato prolungato l’accordo […] L'articolo La Premier League ...

L’UNVS lanciatissima a Treviso : Non tutto, ma di tutto a Treviso con l’UNVS. La sezione dei Veterani dello Sport della città veneta, presieduta da Marino Silvestri, ha infatti allestito per il 2019 un calendario di appuntamenti molto intenso. Aprirà il tema nel mese di marzo la consegna delle benemerenze alla squadra del Rugby Villorba, la passeggiata fotografica “Scorci della Città”, cui seguirà in aprile il Torneo di Tennis UNVS, a maggio il campionato italiano ...

Oroscopo del giorno 7 febbraio : giovedì ideale per Bilancia - sotto sTress il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 7 febbraio 2019 è arrivato, pronto e già disponibile per essere consultato. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, le predizioni astrali per i segni che vanno dalla Bilancia ai Pesci. Ad essere spulciata in profondità sarà, pertanto, la giornata di giovedì, come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Ad avere l'onore, nonché la fortuna, di essere ...

Nintendo poTrebbe lanciare una versione "più piccola" di Switch quest'anno : La pubblicazione giapponese Nikkei afferma di avere informazioni sui piani futuri di Nintendo per Switch. Secondo il report, una versione più piccola della console è in lavorazione e potrebbe essere lanciata già quest'anno.Nikkei afferma inoltre che Nintendo sta preparando una sorta di nuovo servizio per quest'anno rivolto agli appassionati. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli.Ecco l'estratto del report di Nikkei riportato da ...

Huawei poTrebbe presto lanciare nuovi smartphone Mini : Una richiesta di brevetto depositata da Huawei presso l'EUIPO suggerisce che il colosso cinese potrebbe avere deciso di rivitalizzare il brand "Mini" L'articolo Huawei potrebbe presto lanciare nuovi smartphone Mini proviene da TuttoAndroid.