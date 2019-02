Quando Sarri disse: «Il cholismo? Piuttosto torno in banca»

ilnapolista

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Dopo la semifinale di Champions Bayern-Atletico Era il maggio del 2016. Conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli che poi gli azzurri vinsero 2-1. In settimana si era disputata la semifinale di ridi Champions tra il Bayern di Pep Guardiola e l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. All’andata finì 1-o per i colchoneros. Che a Monaco di Baviera riuscirono a perdere 2-1 e quindi a qualificarsi per la finale che poi videro sfumare ai rigori contro il Real di Zidane. Per la terza volta consecutiva il Bayern di Guardiola si fermò in Champions in semifinale.Le statistiche di quella partita furono impietose. Possesso palla Bayern 73%. Tiri in porta: 33 a 7. Tiri nello specchio: 11 a 4. Ovviamente tackle: 13 a 24. Fu un assedio, con Oblak mattatore della serata. Sull’1-0 parò un rigore a Muller. Anche l’Atletico, in realtà, sbagliò un rigore con Torres sul ...