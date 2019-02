Nave Diciotti | 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini Il ministro

repubblica

: Caso #Diciotti 41 #migranti chiedono un #risarcimento all'Italia per essere rimasti a bordo della nave alcuni giorn… - Agenzia_Ansa : Caso #Diciotti 41 #migranti chiedono un #risarcimento all'Italia per essere rimasti a bordo della nave alcuni giorn… - SkyTG24 : #UltimOra #Diciotti 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della nave chiedono al premier #Conte e al mi… - Mov5Stelle : Non si tratta di decidere se “mandare a processo il ministro dell’Interno” ma di valutare se la decisione di tratte… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Anche per loro, così come per, secondo il procuratore Zuccaro, la decisione di non far scendere iva ascritta ad una scelta politica e dunque non costituisce reato. Così come è stato ...