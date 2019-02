A Milano parte l' Area B | come funziona la ztl contro l' inquinamento più grande d' Italia

Area B - Milano tira dritto : da lunedì 25 febbraio si parte senza deroghe : Milano 20 febbraio 2019 - Le posizioni del Comune di Milano e della Regione Lombardia restano distinte e distanti: lunedì 25 febbraio , tra 5 giorni, Area B entrerà quindi in vigore senza che sia ...

Area B Milano : dal 25 febbraio parte la rivoluzione del traffico contro l'inquinamento : Da lunedì 25 febbraio, a Milano, parte la rivoluzione dell'Area B e per gli automobilisti che hanno delle vetture vecchie e molto inquinanti il rischio è di pagare un conto molto salato. L'Area B è una zona a traffico limitato che comprende gran parte della città di Milano (circa il 72% della città) in cui le vetture più inquinanti non possono circolare. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi. Ma ...

Milano - il sindaco Sala : "No moschea al Palasharp? Sarà da un'altra parte"/ VIDEO : Milano, 16 febbraio 2019 - "Ricordo ai milanesi che possiamo essere contrari alle moschee, certo, ma la Costituzione dice che tutti i cittadini hanno diritto di pregare. Non li vogliamo li'? Saranno ...

Flavio Oreglio : il "poeta catartico' riparte dallo Zelig di Milano : ... parafrasando "Il Secolo Breve" di Hobsbawm, , nel quale ha raccontato e riproposto tutto il suo percorso artistico dal 1985 al 2015 con pubblicazioni editoriali e discografiche, spettacoli, incontri,...

Le modelle emergenti che parteciperanno alla Milano Fashion week 2019 : attenzione Ista Models : ... 20 anni, orgoglio tutto italiano, che non ha niente da invidiare alle sue colleghe americane: infatti è in vetta alla lIsta delle #TOP50 più ricercate al mondo. Ma nuove promesse potrebbero rubare ...

Olimpia Milano - caso squalifica Nunnally : ipotesi soffiata da parte di un dirigente di un’altra società : Il caso della partita persa a tavolino dall’Olimpia Milano contro Pistoia si tinge di giallo: possibile soffiata da parte di un dirigente di un’altra squadra in merito alla squalifica di Nunnally Quanto accaduto nel penultimo turno di Serie A è stato alquanto imbarazzante, specie per un top club come l’Olimpia Milano, massima rappresentate italian in Eurolega nonchè campione in carica del campionato italiano. Milano ha ...

Basket Lega A - Milano riparte : festival del canestro contro Pesaro - e Venezia cade : L'Olimpia si presenta alla settimana delle Final Eight di Coppa Italia con un biglietto da visita scintillante. La squadra di Pianigiani colleziona contro Pesaro la sesta vittoria consecutiva tra ...

A Milano la carica del nuovo civismo. Perché riparte la sfida : Prendendo a prestito il sempreverde Woody Allen per valutare la salute dei partiti d’impronta non leaderista-populista, ecco: “Dio è morto, Marx è morto, e anche io…”. Si può spiegare anche in questo modo il periodico rilancio, nei momenti di crisi, dell’idea del “civismo” e delle liste civiche (ann

Milano. Dal 25 febbraio riparte il corso di formazione per volontari : L’associazione Voce amica Onlus ha ottenuto il patrocinio del Municipio 5. Così riproporrà il corso di formazione volontari per reclutare persone

Parte da Milano il 22° Rallye Monte-Carlo Historique : Per la prima volta dal 1932 Milano ospita la Partenza del rally storico più famoso nel mondo – il Rallye Monte-Carlo Historique – e festeggia i 115 anni di Automobile Club di Milano. Venerdì 1° febbraio le 65 vetture selezionate per la Partenza da Milano prenderanno il via per una gara leggendaria e impegnativa, iscritta […] L'articolo Parte da Milano il 22° Rallye Monte-Carlo Historique sembra essere il primo su ...

Bullismo : coinvolto 25% ragazzi - parte la sfida dagli oratori di Milano (2) : (AdnKronos) - I contenuti, per un totale di 12 ore complessive di lezione, sono costituiti da contributi video e multimediali, accessibili in rete sottoscrivendo una quota di iscrizione. Educatori virtuali accompagnano gli operatori attraverso le tematiche in linea con la riqualificazione degli orat

Bullismo : coinvolto 25% ragazzi - parte la sfida dagli oratori di Milano : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Nel percorso di crescita di bambini e adolescenti, il web vanta un ruolo sempre più incidente: il 91% dei giovani tra 14 e 18 anni è iscritto ad almeno un social network e l'87% usa uno smartphone connesso a internet, secondo dati Censis e della Polizia Postale. Il tren

Il tour europeo di Capo Plaza parte il 5 marzo e passa per Milano : biglietti in prevendita : parte il 5 marzo da Berlino il tour europeo di Capo Plaza che farà tappa anche in Italia per una sola serata, a Milano. 10 giorni dopo aver conquistato il doppio disco di platino per l'album d'esordio 20, Capo Plaza annuncia il suo primo tour europeo che avrà una tappa finale in Italia, il 26 marzo. Ad accogliere il live del rapper salernitano sarà l'Alcatraz di Milano e i biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita su ...

Sala - vite spezzate sono parte di Milano : ANSA, - Milano, 27 GEN - "Ricordare le vittime della Shoah oggi vuol dire fare la scelta di impegnarsi a costruire un mondo senza odio, rifiutare ogni forma di razzismo e non voltarsi mai più dall'altra parte". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione della Giornata ...