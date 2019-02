Salvini dalla Sardegna a Bari | ' Contestatori non vi temo'

Diciotti - no al processo contro Salvini anche dalla giunta del Senato : Accolta la proposta avanzata dal presidente Maurizio Gasparri, respinta la richiesta del tribunale di Catania. Ora la parola all’aula di Palazzo Madama

“Io mi fido di lei” - Salvini sfottuto dalla finta fan sarda : “Posso dirti una cosa? Sei una m*** letale”. E lui reagisce così : Dopo il ragazzo che a Ozieri, in provincia di Sassari, si è avvicinato a Matteo Salvini con la scusa del selfie e che poi gli ha detto “più accoglienza, più 49 milioni”, ora al ministro dell’Interno tocca subire lo sfottò di una giovane. In Sardegna, dove il leader della Lega sta tirando la volata a Christian Solinas per le Regionali in programma domenica 24, Salvini compare in compagna di una ragazza. “Io mi fido di voi, ...

No al processo - Salvini tira un sospiro di sollievo : il M5s è dalla sua parte : La maggioranza degli iscritti a Rousseau ha deciso che deve essere negata l'autorizzazione a procedere. Salvini: "Ringrazio...

Diciotti - Salvini : 'Governo va avanti a prescindere dalla decisione' : "Il governo va avanti a prescindere da cosa si deciderà pro o contro Salvini". Lo ha assicurato il ministro dell'Interno, in merito al voto in Giunta per le immunità sul caso Diciotti. Quanto alla ...

Salvini dalla Sardegna : “Di Maio è persona corretta - il governo andrà avanti” : Animi più distesi tra Lega e M5S a dirlo Matteo Salvini direttamente dalla Sardegna Un po’ tranquillizza gli alleati, un po’ manifesta insofferenza. Matteo Salvini è arrivato in Sardegna, per la sua tournée elettorale in vista del voto regionale di domenica prossima. E deve parlare del caso Diciotti, nel giorno in cui i 5Stelle annunciano ufficialmente … L'articolo Salvini dalla Sardegna: “Di Maio è persona corretta, il ...

Caria attacca Salvini : «Dalla Lega ai pastori solo manganellate» : SASSARI. «Sentire Salvini che dice "Io sto con i pastori sardi" mi fa venire in mente le urla dei pastori manganellati nel porto di Civitavecchia il 28 dicembre del 2010. " dice l'assessore regionale ...

Pensioni - per Salvini con Q100 migliaia di italiani fuori dalla rigidità previdenziale : All'Istituto pubblico di previdenza continuano ad arrivare nuove richieste di uscita anticipata dal lavoro tramite la quota 100, tanto che il Vice Premier Matteo Salvini è tornato sul tema per esprimere soddisfazione al riguardo. D'altra parte, i riscontri dell'Inps si concretizzano in concomitanza con la notizia del successo ottenuto alle elezioni regionali del 2019 in Abruzzo, dove il raggruppamento di centro destra ha ottenuto la maggioranza ...

Sanremo 2019 - Salvini telefona a Mahmood/ "E' italiano! Usato dalla sinistra radical chic" E su Elisa Isoardi… : Matteo Salvini telefona a Mahmood. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2019 con il brano 'Soldi', sono nate molte polemiche.

Pensioni - Salvini : ‘Con Quota 100 già 33mila italiani si sono liberati dalla Fornero’ : Entusiasta per il successo elettorale alle Regionali 2019 in Abruzzo, con la coalizione di centrodestra vincente e la Lega primo partito in assoluto, il vicepremier leghista Matteo Salvini elogia le misure messe in campo in questi mesi dal governo gialloverde e la “concretezza” sia sul fronte delle politiche per il no all’immigrazione incontrollata sia sul piano delle politiche economiche e sociali. Tra queste, il leader del Carroccio, durante ...

Salvini dalla parte dei pastori sardi : "Sto con loro". Al via una settimana di proteste : Dopo giorni di proteste con porti presidiati, blocchi stradali, 'assalti' alle aziende casearie e migliaia di litri di latte versati, i pastori sardi lanciano l'ultimatum. "Una soluzione in pochi giorni o bloccheremo i seggi elettorali", avvertono in vista delle elezioni regionali del 24 febbraio. Per un litro di latte prendono circa 60 centesimi: ne chiedono 70 netti, ma pretendono anche una maggiore tutela delle Dop e il controllo delle ...

Silvio Berlusconi e Salvini gelati in diretta dalla Meloni : "So che il centrodestra unito...". Le loro facce : Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini di nuovo insieme, in una situazione ufficiale davanti alle telecamere. Il centrodestra "classico" torna unito a Pescara, dove i leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega tirano la volata al candidato governatore Marco Marsilio, il candidato u

Salvini-Di Maio a un passo dalla rottura. Ma è vera crisi? : A spiegarci quanto sta avvenendo è stato un testimone autorevole. In quel fuorionda rubato da La7 a Davos, il premier Giuseppe Conte anticipava alla cancelliera Merkel, la “sofferenza”...

Salvini vs Delrio : “I numeri dalla mia parte”. “Gli scafisti non si combattono nei talk show - faccia il ministro” : Scontro alla Camera, nel corso del Question time, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il deputato del Pd, Graziano Delrio. Secondo il vicepresidente del Consiglio “il trasferimento” dei migranti ospitati a Castelnuovo di Porto “sta procedendo regolarmente” e “i numeri sugli sbarchi sono dalla mia parte”. Delrio, però, lo ha criticato sui ricollocamenti “in calo” e sulla lotta agli ...