Ragusa | incidente mortale in scooter | perde la vita a 17 anni

Blastingnews

: RadioSole Group RadioSole Sicilia Sole Gaetano Incidenti in provincia di Ragusa Vittoriesi su Facebook I VITTORIESI… - RadioSole : RadioSole Group RadioSole Sicilia Sole Gaetano Incidenti in provincia di Ragusa Vittoriesi su Facebook I VITTORIESI… - Si24it : #Ragusa, 17enne si schianta contro un palo e muore sul colpo - lasiciliait : Incidente nel Ragusano costa la vita a un 17enne -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ancora una triste vicenda quella che si sta per raccontare e che riguarda la morte di un giovane ragazzo neanche maggiorenne. L'ultimo drammatico episodio si è consumato per le strade della provincia di, precisamente nel piccolo comune di Vittoria, dove Valerio Cafiso, diciassettenne della zona, ha perso lain seguito ad uno scontroavvenuto in sella al suo. Secondo quanto si apprende dai media locali, infatti, in particolare dal quotidiano Nuovo Sud, l'impatto è avvenuto nella serata di domenica 17 febbraio sulla strada provinciale Vittoria-Scoglitti, dove a bordo della sua moto è andato a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica che non gli ha lasciato alcuno scampo.stradale a: muore un diciassettenne a bordo del suoStando a quanto si apprende dal sito in questione, non sono ancora state chiarite le cause che hanno ...