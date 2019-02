Dragon Ball Super | capitolo 44 | Vegeta salva un piccolo namecciano

Da Dragon Ball alla realtà : il bodybuilder sosia del Genio delle tartarughe : Quest'uomo si chiama Nhon Ly, ha 55 anni ed è un bodybuilder statunitense con origini vietnamite. La somiglianza con il...

Dragon Ball Super : Broly – Recensione : Chi non ha mai provato almeno una volta ad imitare Goku (o meglio Son Goku o ancor meglio Kakaroth) nell’atto di lanciare la sua famosissima Kame-hame-ha? Siamo praticamente cresciuti tutti (o quasi) seguendo le gesta del simpatico bimbo-scimmia che poi maturando scopre di appartenere ad una razza aliena dalla natura fortemente belligerante: I Saiyan. Chiunque abbia seguito ed apprezzato le gesta di Goku saprà che la serie “ufficiale” termina ...

Dragon Ball Super Broly film al cinema : cast - recensione - curiosità : Dragon Ball Super Broly è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 28 febbraio 2019 che dopo l’uscita in Giappone lo scorso dicembre, arriva anche in Italia per la gioia di tutti i fan. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Dragon Ball Super Broly film al cinema: scheda e ...

Dragon Ball FighterZ : scopriamo Videl e Jiren - articolo : Abbiamo già passato un anno in compagnia dello splendido Dragon Ball FighterZ, un picchiaduro brillante a cura degli Arc System Works che è riuscito a mettere sotto forma di videogame l'universo creato da Akira Toriyama in maniera degna e convincente e ad accaparrarsi una solida fanbase in poco tempo.Nel corso dello scorso anno abbiamo visto aggiungersi al roster, già ricco di suo, alcuni interessanti personaggi attraverso il primo season pass. ...

Tutti i personaggi di Jump Force : la lista con Dragon Ball e One Piece : Saranno tantissimi i personaggi di Jump Force. È questa una delle promesse del prossimo picchiaduro ad incontri di Bandai Namco e Spike Chunsoft. O, ancora meglio, quella più importante. Sì perché, in un panorama videoludico che sta pian piano riscoprendo le bellezze dei beat 'em up, Jump Force "dimentica" volontariamente le raffinatezze di gameplay per offrire del sano fan service. Mettete da parte i tecnicismi di Street Fighter V o la violenta ...

Dragon Ball SUPER : BROLY IN ANTEPRIMA NEI THE SPACE CINEMA : DRAGON BALL SUPER: BROLY si appresta a scatenare tutta la sua potenza nei CINEMA dal prossimo 28 febbraio. Una nuova, SUPERsorpresa aspetta tutti i fan che non vedono l’ora di gustarsi questo film che ha già sbancato il box office in tutti i Paesi in cui è uscito. In collaborazione con The SPACE CINEMA, Anime Factory organizza, il 20, 21 e 22 febbraio, anteprime per il pubblico a Milano, Roma e Napoli, in occasione ...

Dragon Ball Super : Broly - Anime Factory presenta il secondo trailer ufficiale del film : Manca ormai meno di un mese all’uscita nelle sale cinematografiche. Dal 28 febbraio arriva in Italia il film Dragon Ball Super: Broly e poche ore fa, Anime Factory ha rilasciato il secondo trailer ufficiale. Buona Visione. SINOSSIUn pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l’esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla ...

Dragon Ball FighterZ : annunciato il FighterZ Pass 2 - arrivano Jiren e Videl : Come riferisce Gematsu, Bandai Namco ha annunciato il Pass 2 di Dragon Ball FighterZ, che apporta una serie di aggiunte niente male al roster di combattenti.Si alza, dunque, il sipario sui personaggi di Jiren e Videl (con Great Saiyaman), che saranno scaricabili a partire dal 31 gennaio. In seguito arriveranno anche Broly (Dragon Ball Super) e Gogeta (Super Saiyan Blue).Per l'occasione, la compagnia ha diffuso un trailer di lancio che potete ...

Dragon Ball Game - Project Z annunciato con un video trailer : 28/01/2019 Scienza e tecnologia Il gioco è un action RPG che ripercorrerà tutta la saga Z Unisciti a Goku e compagni in una nuova avventura firmata Bandai Namco. Con un video trailer è stata annunciata l'uscita ...

Il primo trailer di Dragon Ball Project Z riporta Goku su PS4 - Xbox One e PC : L'universo di Dragon Ball è sempre andato a braccetto con quello videoludico. Sono infatti tantissimi i videogiochi dedicati a Goku e ai suoi amici - e nemici! - apparsi nel corso dei decenni sulle più svariate piattaforme. L'ultimo è l'acclamato Dragon Ball FighterZ, picchiaduro sviluppato dai talentuosi ragazzi di Arc System Works per conto di Bandai Namco. Lo stesso publisher giapponese, ha poi recentemente annunciato di essere al lavoro su ...

Il nuovo action RPG ambientato nell'universo di Dragon Ball Z si mostra nel primo trailer : Durante le Dragon Ball FighterZ World Tour Finals, Bandai Namco ha dato ai fan un primo assaggio dell'imminente Dragon Ball Z action RPG con un trailer. Il titolo è stato rivelato quasi due settimane fa come Project Z, ma sono state condivise pochissime informazioni sul gioco.Come segnala Dualshockers, il trailer inizia mostrando Goku e Piccolo. Da lì, vediamo quello che sembra essere un filmato in cui vengono mostrati i momenti iconici della ...

Dragon Ball : fino al 75% di sconti sui giochi in vista del Weekend Deal di Steam : Torna il Weekend Deal di Steam e questa volta è dedicato al franchise Dragon Ball. Se siete amanti della saga scaturita dal genio di Akira Toriyama e avete qualche capitolo delle più recenti iterazioni della serie da recuperare, date un'occhiata a tutte le promozioni qua sotto:L'offerta comprende anche i DLC. Controllate la pagina di Steam che vi abbiamo linkato nel corpo della news e fateci sapere se i vostri portafogli usciranno dimagriti dal ...

Gli utenti Xbox e PC potranno giocare gratuitamente Dragon Ball FighterZ questo weekend : Se ultimamente avete sentito la voglia di provare Dragon Ball FighterZ e siete utenti Steam o Xbox Live Gold, forse è il vostro giorno fortunato. Infatti Bandai Namco e Microsoft hanno dato il via ad un nuova edizione dei Free Play Days di Xbox Live Gold.Come riporta VG247, potrete dunque scaricare il picchiaduro di Bandai Namco a partire dalla notte del 24 gennaio e fino a domenica 27 potrete giocare al titolo in modo totalmente gratuito. Se ...

Super Dragon Ball Heroes : World Mission sarà rilasciato in Europa in formato fisico : Nonostante non ci sia ancora stato alcun tipo di annuncio da parte di Bandai Namco , sembra Super Dragon Ball Heroes: World Mission , il prossimo titolo spin-off dedicato al mondo di Dragon Ball, avrà un rilascio in forma fisica sia in Europa che in America. Questo perché il gioco è apparso nei listini sia di Amazon USA che di Amazon UK , con relativa boxart e prezzo. ...