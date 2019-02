blogo

: Irama, l'ex fidanzata Yanirsa: 'Giulia De Lellis? Spero sia felice accanto a lei' - gossipblogit : Irama, l'ex fidanzata Yanirsa: 'Giulia De Lellis? Spero sia felice accanto a lei' - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #FabioColloricchio sbotta: “Ecco qual è la verità sulla presunta relazione tra me e la ex fidanzat… - missynalady : RT @PlayTheSilence_: Ah e per intenderci postare una foto con la fidanzata su Instagram non è uguale a non voler parlare della vita privat… -

(Di domenica 17 febbraio 2019)Ana Martinez Paulino, exdi, conosciuta sul set del video 'Nera', questa settimana, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Di Più', svelando, per la prima volta, i retroscena della loro storia d'amore durata fino all'arrivo diDe: La nostra era una storia seria. Ci siamo presentati anche alle rispettive famiglie. Quando ho scoperto dinon l’ho cercato, perché ero troppo arrabbiata. Si è poi fatto vivo lui, mi è venuto a trovare e mi ha detto: “Non parliamo di queste cose, non darci peso”. Insomma, ha provato a continuare ad avere un rapporto anche con me. Forse conle cose non erano ancora così serie come credo lo siano oggi. Forse non aveva ancora le idee chiare Dopo un continuo tira e molla, la ballerina ha preferito troncare, sul nascere, la relazione per evitare che la situazione prendesse una brutta piega: Era un ...