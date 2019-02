Che Dio ci aiuti 5 | riassunto episodi del 14 febbraio | Emma torna al convento

Fiorentina - Nardella : “arriverà prima lo stadio Che lo scudetto” : “Io sono una persona paziente con tutti, sono molto tenace e se dico che lo stadio lo faremo, alla fine lo faremo. Secondo me arrivera’ prima lo stadio che lo scudetto, purtroppo…”. Sono le dichiarazioni del sindaco Dario Nardella ospite negli studi di ‘Radio Toscana’. “Sono abbastanza fiducioso e soprattutto penso alla mia parte, a chiedermi se il comune sta facendo tutto quello che si e’ ...

Incendio in casa - vigili del fuoco salvano un cagnolino con la masChera a ossigeno : I caschi rossi sono intervenuti per le spegnere le fiamme divampate in un appartamento a Bologna e hanno salvato il cucciolo...

Spoiler Che Dio ci aiuti - episodio di giovedì prossimo : arriva la zia di Nico : Continua l'appuntamento del giovedì su Rai1 con la celebre serie tv Che Dio ci aiuti 5 con attrici quali Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci. La settimana successiva a quella del Festival della Canzone Italiana, la soap è tornata in onda con le rimanenti puntate di questa fortunata stagione. Il 21 febbraio in prima serata verrà trasmesso il sesto episodio diviso in due parti rispettivamente intitolate: 'Sos' e 'Come un fantasma'. Anticipazioni ...

Incendio in un appartamento a Bologna - cagnolino salvato con la masChera dell’ossigeno : L'Incendio si è sviluppato questa mattina poco dopo le 9, in via Alceste Giovannini, nel quartiere Navile. Le fiamme che hanno avuto origine dalla lavatrice e hanno provocato ingenti danni all’arredamento e all’impianto elettrico, annerendo a causa del fumo le pareti.Continua a leggere

Omicidio Sana Cheema. Sbai : “Basta rapimenti e violenza sulle donne” : Omicidio Sana Cheema. Sbai: “Basta rapimenti e violenza sulle donne. Comunità internazionale intervenga”. “Mancanza di prove certe. Con questa motivazione un tribunale pachistano ha assolto il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell’aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d’origine della famiglia. Eppure gli stessi, nel corso delle ...

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi : stipendio e caChet a Mediaset : Quanto guadagna Alessia Marcuzzi: stipendio e cachet a Mediaset Alessia Marcuzzi è una delle più note e apprezzate conduttrici italiane. Al timone dell’Isola dei Famosi, reality trasmesso per il quinto anno consecutivo da Mediaset, vive un momento di grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica. Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, indiscrezioni Di conseguenza Alessia Marcuzzi è certamente tra i volti noti più pagati ...

Chi è Simonetta Columbu - la Ginevra di Che Dio ci aiuti : È ormai certo: quello di Simonetta Columbu è un nome che si sentirà pronunciare sempre più spesso. Tra le new entry di Che Dio ci aiuti (fiction di Rai 1 che, alla quinta stagione, continua a far registrare alti ascolti), si è fatta subito notare per la bravura con cui ha affrontato il suo personaggio, oltre che per la sua bellezza. La ragazza si trova ora sul trampolino di lancio ed è pronta per tuffarsi ...

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti 5 si conferma con oltre 5 milioni di telespettatori : È ancora una volta la quinta serie della fiction Che Dio ci aiuti, interpretata da Elena Sofia Ricci, a vincere la gara agli Ascolti del 14 febbraio. La puntata in onda su Rai1 ha ottenuto un ascolto complessivo di 5.135.000 telespettatori pari al 23% di share. In particolare il primo episodio ha raggiunto 5.427.000 telespettatori e il 22.1% di share, mentre il secondo è stato visto da 4.856.000 telespettatori per uno share del 24.2%. Ascolti tv ...

Sana Cheema - tutti assolti gli undici imputati per l'omicidio della ragazza "troppo occidentale" : Secondo il giudice "non ci sono prove sufficienti e mancano testimoni". E così gli undici imputati per l'omicidio di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana strangolata a Mangowal, nel distretto di Gujrat, il 18 aprile dell'anno scorso perché voleva sposare un italiano, sono stati tutti assolti. Tra

Pakistan - omicidio Sana Cheema : tutti assolti - Sky TG24 - : Ordinato il rilascio di padre, zio e fratello della vittima per mancanza di prove che scongiurino "ogni ragionevole dubbio". I tre confessarono di aver ucciso la 25enne perché aveva "disonorato" la ...

Sana Cheema - tutti assolti per l'omicidio della pakistana portata via da Brescia : assolti il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 e costretta a tornare in Pakistan per le nozze combinate dalla...

Audio di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - il nuovo singolo di Giuliano per Lele - e la scaletta di Amore Che Torni Tour 2019 : C'è anche Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro nella scaletta dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 della band, appena partito con la data zero di Rimini il 14 febbraio. Il nuovo singolo della band in radio dal 15 febbraio, arrivato al di fuori delle classiche logiche discografiche e successivo all'album Amore Che Torni cui è dedicato l'attuale Tour, è nato da un'urgenza personale, il bisogno di Giuliano Sangiorgi di mettere in musica il ...

Ecco perché Ben Affleck ha detto addio a Batman : Bisogna ammetterlo con franchezza: nonostante alcuni successi come Wonder Woman e il recente Aquaman, l’universo cinematografico legato alla Dc Comics ha vissuto in questi ultimi anni diverse défaillance. Una delle difficoltà maggiori si è riscontrata nel personaggio di Batman interpretato, forse senza troppa convinzione, da Ben Affleck: dopo svariati tira e molla (e qualche rehab), l’attore ha dichiarato nelle scorse settimane di ...

Addio allo storico prestinaio Che amava la bicicletta : Lutto a Melzo per la scomparsa di Aldo Mafessoni , storico prestinaio di Melzo che per oltre quarant'anni ha lavorato nel panificio F.lli Prina. Addio al prestinaio Un malore gli è stato fatale. Era ...