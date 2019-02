Ragazza 26enne calabrese muore dopo essere caduta dalle scale a Viterbo

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) Nella serata di lunedi 4 febbraio, una giovanedi 26 anni è drammaticamentementre si trovava a casa dei nonni del fidanzato nel comune di Ronciglione, nei pressi di. Il giorno successivo al suo ricovero in ospedale, è purtroppo deceduta.Al momento la dinamica di quanto è accaduto non è stata ancora chiarita: pare che con lei ci fosse il fidanzato. Gli inquirenti hanno iniziato comunque a condurre tutte le indagini del caso per chiarire la dinamica di quanto avvenuto....