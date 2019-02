Malattie cardiovascolari | gli screening “non servono solo a verificare se la pressione è

Malattie cardiovascolari - ictus - Alzheimer : i primi vasi sanguigni umani creati in laboratorio : Siamo di fronte a una svolta nello studio delle Malattie cardiovascolari e altre patologie come Alzheimer e ictus: in Austria sono stati “coltivati” i primi vasi sanguigni umani in provetta. Questi organoidi, ossia organi in miniatura, sono simili a capillari umani e saranno utilizzati come laboratorio vivente per sperimentare farmaci e studiare le Malattie del sistema cardiovascolare. Il traguardo raggiunto dal team di ricercatori ...