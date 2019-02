Dominik Paris non fa il bis ai Mondiali di sci in Svezia | in discesa libera chiude solo

LIVE Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA : Dominik Paris contro tutti - Innerhofer sogna il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale ...

Dominik Paris? Per il giornale altoatesino non è italiano. La "gaffe" indigna i social network : Una curiosa scelta in prima pagina sul giornale dell'Alto Adige ma scritto in lingua tedesca scatena le proteste online

Sci alpino - Dominik Paris : “Sto bene - speriamo nel meteo…” - Christof Innerhofer : “Ci saranno distacchi ridotti” : Dopo una seconda, ed ultima, prova in vista della discesa libera di domani (clicca qui per la cronaca) valevole per i Mondiali di sci alpino 2019, nella quale hanno fatto la voce grossa, Dominik Paris e Christof Innerhofer hanno voluto fare il punto della situazione ai microfoni del sito ufficiale FISI.org. Il miglior tempo l’ha realizzato (nonostante una pista notevolmente ridotta per colpa del meteo) proprio il vincitore della medaglia ...

Sci alpino - Seconda Prova discesa Mondiali 2019 : Dominik Paris fa sul serio ed è primo! Ottimo anche Innerhofer : Dominik Paris ha messo nel mirino anche la discesa libera dei Mondiali di Are. Dopo l’oro in superG, l’altoatesino punta ad una storica doppietta e dopo la Seconda Prova odierna le possibilità di centrarla sono tante. In una Prova sprint per le difficili condizioni del meteo (forte nevicata) e con la partenza abbassata a quella del supergigante, Paris ha realizzato il miglior tempo 52’54, prendendosi la prima posizione. Alle ...

LIVE Sci alpino - Seconda Prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA : ultima rifinitura per Dominik Paris verso la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda Prova della discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta davvero dell’ultimo test in vista della gara di domani, una rifinitura fondamentale per i velocisti che devono Provare traiettorie e passaggi della discesa. Fari puntati ovviamente in casa Italia su Dominik Paris e Christof Innerhofer, entrambi lontani nella prima Prova, dove comunque non hanno ...

Dominik Paris - l'eroe discreto un po' troppo antipersonaggio : La criticità, semmai, è un'altra: «Il primo obiettivo sarà fare in modo che di Paris si parli anche a Mondiale e Coppa del Mondo terminati». E il Domme musicista rock? Sono i giorni di Sanremo, viene ...

Sci alpino - Dominik Paris : “La pista è bella e mi piace”; Christof Innerhofer : “Sarà una gara con distacchi minimi” : Austria e Norvegia fanno la voce grossa nella prima prova della discesa maschile dei Mondiali ad Are. Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia e ha chiuso la prima prova (disputata su un tracciato che ha visto la partenza abbassata al livello del SuperG per il ...

Mondiali Sci 2019 – Ghedina incorona Goggia e Paris : “Dominik può fare il bis in discesa - da Sofia mi aspetto grandi cose” : Kristian Ghedina commenta le prestazioni dei due azzurri medagliati ai Mondiali di sci di Are 2019 e li incoraggia ad ottenere ancora buoni risultati nelle prossime gare “Sono contento per la sua medaglia d’oro. C’era da aspettarselo perché è arrivato ad Are al top della forma e in questo momento è il più forte, poteva perdere solo in condizioni di neve morbida. Ora può fare il bis in discesa dove mi aspetto competitivo ...

Sci alpino - Dominik Paris il musicista : il Campione del Mondo che suona in un gruppo heavy metal : Dominik Paris non è solo un fenomeno dello sci alpino ma è anche un provetto musicista. Il fresco Campione del Mondo di superG si diletta infatti anche con la musica come ha rivelato la sua fidanzata Kristina Kuppelwieser in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’altoatesino, che ieri ha trionfato ad Are mettendosi al collo l’agognato oro iridato dopo aver già vinto tre discese nel tempio di Kitzbuehel, fa parte di ...

Dominik Paris - chi è il campione del mondo di SuperG : Dominik Paris regala all'Italia il primo oro dei mondiali di sci di Are vincendo il SuperG al termine di una gara appassionante. Il carabiniere 29enne è salito sul podio più alto nella stessa specialità, il SuperG, che aveva visto il giorno prima Sofia Goggia conquistare l'argento a soli due centesimi dall'americana Mikaela Shiffrin. Paris ha lasciato tutti dietro chiudendo la gara in 1'24”20 davanti all'austriaco Kriechmayr e al francese Clarey ...