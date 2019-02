Bianca Atzei e il figlio di Barbara d’Urso stanno insieme? Baci e abbracci tra i due

Bianca Atzei tatuaggio dedicato al suo cagnolino morto : Bianca Atzei ha una vera passione per i tatuaggi ma stavolta lascia tutti a bocca aperta. Non è tanto il disegno, un pugnale, a stupire, quanto la posizione: la cantante sceglie il suo lato B e lo mostra con uno scatto social. “Il pugnale per ‘tagliare via’ e per tutti i sacrifici che ognuno di noi deve fare per raggiungere un obiettivo”, spiega. Oltre al pugnale, Bianca Atzei si è regalata un altro nuovo tattoo: la ...

Bianca Atzei nuovo tattoo - il ricordo di un amore perduto : “Ti amerò per sempre” : Bianca Atzei sui social mostra i suoi due nuovi tatuaggi: ecco che significato hanno per lei Bianca Atzei sui suoi spazi social si è sempre raccontata senza filtri ai fan. Proprio ieri sera, per esempio, la cantante ha deciso di condividere su Instagram alcune foto particolari. Nelle immagini postate è possibile vederla all’interno di uno […] L'articolo Bianca Atzei nuovo tattoo, il ricordo di un amore perduto: “Ti amerò per ...

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian : una coppia esplosiva e premiata : I due ex naufraghi dell’Isola in scena al Ciak di Milano dal 31 dicembre al 20 gennaio con il musical “Men in Italy” hanno vinto l’ultima edizione del Premio “Penisola Sorrentina” come “Artisti dell’anno”: la Zanicchi fu premiata nel 2012 Milano, 21 gennaio 2019 – Una madre, Iva Zanicchi, una figlia, Bianca Atzei e un uomo Jonathan [...]

Bianca Atzei : dedica d’amore a Jonathan per il suo compleanno : Jonathan Kashanian il 15 gennaio 2019 ha compiuto 38 anni migliore regalo non poteva ricevere da questo nuovo anno, visto che si trova impegnato a teatro, protagonista del suo primo musical, “Men in Italy”, insieme alla donna che da un anno è inseparabile da lui: Bianca Atzei. La coppia condivide il palco così come ha condiviso ogni momento del 2018, da quando si sono conosciuti e diventati inseparabili, in Honduras, durante ...

Domenica Live/ Bianca Atzei : 'Max Biaggi mi amava alla follia e io ho dato tutta me stessa - ma oggi...' : A Domenica Live Rewind spazio a Bianca Atzei, che ripercorre il suo amore al fianco di Max Biaggi e l'incidente che... , 6 gennaio 2019,

Bianca Atzei e Jonathan hanno passato insieme il Natale : Dopo la partecipazione all’Isola dei famosi Bianca Atzei e Jonathan continuano a frequentarsi ed a condividere sui social i momenti più belli della loro amicizia: questa volta i due hanno deciso di pubblicare le foto del Natale passato insieme. hanno augurato ai loro fan Buon Natale con delle differenti immagini che li ritraevano insieme. Jonathan non è solito a festeggiare il Natale per via della sua religione non cattolica ma quest’anno invece ...

Bianca Atzei bacia Jonathan Kashanian? I due vip vengono allo scoperto : Ma vuoi vedere che Bianca Atzei sta davvero con Jonathan Kashanian ? La voce riprende piede dopo che i due hanno pubblicato una foto di Natale in cui si mostrano davvero complici, le labbra a un ...

Bianca Atzei e Jonathan - Natale insieme : spunta un bacio - la dedica speciale : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono una coppia? spuntano baci e abbracci per il giorno di Natale Bianca Atzei e Jonathan Kashanian stanno insieme? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in questi ultimi mesi. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi i due continuano a condividere momenti di vita insieme. Questa volta […] L'articolo Bianca Atzei e Jonathan, Natale insieme: spunta un bacio, la dedica speciale proviene ...

Bianca Atzei e Gianluca Grignani - Sanremo 2019/ Esclusi dal Festival? "Mi sembra doveroso specificare…" : Bianca Atzei e Gianluca Grignani Esclusi da Sanremo 2019? Il cantautore spiega cosa è successo con il Festival di Claudio Baglioni.

Bianca Atzei e Grignani esclusi da Sanremo 2019? Parlano i due cantanti : Bianca Atzei e Gianluca Grignani Parlano della presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2019 Nella lista dei 24 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 non ci sono i nomi di Gianluca Grignani e Bianca Atzei. I due erano tra i favoriti eppure Claudio Baglioni non li ha scelti come concorrenti della nuova edizione […] L'articolo Bianca Atzei e Grignani esclusi da Sanremo 2019? Parlano i due cantanti proviene da Gossip e Tv.

Bianca Atzei rompe il silenzio su Max Biaggi : “Rifarei tutto” : Bianca Atzei torna a parlare di Max Biaggi dopo la fine del loro amore, le lacrime e le dichiarazioni di lui a Domenica In. Qualche settimana fa il campione di Moto Gp era stato ospite del salotto di Mara Venier. Nel corso dell’intervista rilasciata alla conduttrice, Biaggi aveva parlato anche della rottura con la cantante. Senza mai fare il suo nome, il pilota aveva svelato i motivi che l’avevano spinto a lasciarla dopo che lei gli ...

Bianca Atzei ancora polemiche con Max Biaggi : Bianca Atzei torna a parlare della sua vita sentimentale e del suo passato rapporto con Max Biaggi: “Non sono innamorata. E’ difficile imparare a fidarsi, capire se gli altri in me cercano la donna o il personaggio. Il mio amore oggi è il lavoro, la musica”. La cantante dopo la fine della sua love story con Max Biaggi ha partecipato all’Isola dei Famosi dove ha trovato un grande amico, Jonathan Kashanian, ma non ha trovato l’amore. Bianca è ...

Bianca Atzei e la storia con Max Biaggi : ‘Rifarei tutto’ : “Rifarei tutto, esattamente uguale perché so cosa c’è stato di vero nel grande amore vissuto”. Nonostante l’amara delusione per essere stata lasciata di punto in bianco senza un perché, Bianca Atzei non ha rimpianti per quel che riguarda la sua storia con Max Biaggi e non è pentita di quel che ha fatto per lui restandogli vicino nel momento più difficile nella vita del pilota in seguito all’incidente che per poco ...

Bianca Atzei : “Il mio segreto di bellezza? Lo zenzero. La dieta? Dopo l’Isola ero provata” : Bianca Atzei, classe 1987, non solo è bellissima ed è una grande cantante che vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi premi e riconoscimenti. Lei è la vincitrice morale dell’Isola dei Famosi 13 e ora debutta come attrice di teatro con Men in Italy, a musical fashion show. Noi l’abbiamo incontrata e Bianca Atzei ci ha raccontato l’emozione di recitare accanto a Iva Zanicchi, ci ha parlato della sua avventura ...