UEFA | Ceferin sarà rieletto | lavorerà alla riforma della Champions dal 2024

UEFA - ufficiale : "Var in Champions League dagli ottavi"/ Agnelli 'batte' Ceferin : aiuto-arbitri a Euro Under21 - IlSussidiario.net : Var in Champions League dagli ottavi: la decisione ufficiale della Uefa . Andrea Agnelli 'batte' Ceferin , tecnologia aiuto-arbitri anche agli Euro pei Under21

Il Var in Champions League dagli ottavi di finale - le parole del presidente UEFA Ceferin : “ecco il perchè della nostra decisione” : Le parole del presidente Uefa dopo la decisione di introdurre il Var dagli ottavi di finale di Champions League “Siamo pronti ad utilizzare il Var in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto e siamo convinti che sarà vantaggioso per le nostre competizioni, in quanto fornirà un valido aiuto per i direttori di gara e consentirà di ridurre le decisioni sbagliate“. Lo ha dichiarato il presidente dell’Uefa, Aleksander ...