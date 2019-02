Roma | c' è un caso Florenzi

Caso Orlandi - ossa Nunziatura d'epoca Romana : verso archiviazione : Roma, 31 gen., askanews, - Va verso l'archiviazione il fascicolo avviato in merito ai resti ossei trovati in un edificio della Nunziatura apostolica, a Roma. Dopo che le verifiche dei consulenti ...

Caso Orlandi : le ossa ritrovate in Nunziatura a Roma risalgono al 90-230 dopo Cristo : Tanto rumore per nulla. Le ossa scoperte per Caso lo scorso 30 ottobre, durante i lavori di ristrutturazione in una dependance nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma risalgono all’età imperiale, con una datazione che varia tra il 90 ed il 230 dopo Cristo. E pensare che quando furono rinvenute si pensò che potessero essere i resti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due giovani scomparse nel 1983 dalla Capitale. Ancora una volta non ...

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione c’è stata in campo - non mi sembra il caso di andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...

Caso Diciotti - De Falco 'RetRomarcia di Salvini indecorosa - ma il governo troverà un accordo' : Lei, in quanto membro della giunta come interpreta l'immunità? 'Aldilà del fatto che per me è meglio valutare le cose in scienza e coscienza, essendo l'immunità una deroga che sottrae un soggetto al ...

Roma - nuovo caso di meningite : autista dell’Atac ricoverato al Gemelli in gravi condizioni : È arrivato al Policlinico Gemelli lo scorso 8 gennaio alle due del mattino ed è stato immediatamente portato in terapia intensiva, viste le sue gravi condizioni. Parliamo di un autista dell’Atac, che compirà 32 anni il prossimo 5 febbraio ed è stato colpito da meningite batterica di tipo B. Si tratta del secondo caso in poco tempo a Roma: alcuni giorni fa Federico, un ragazzo di 15 anni, è morto dopo aver contratto la stessa malattia. Questa ...

Meningite - nuovo caso a Roma : grave autista Atac. Ecco le linee interessate : Un autista dell' Atac di 32 anni è ricoverato al Gemelli dopo esser stato colto da Meningite batterica di tipo B. 'È arrivato in ospedale l'8 gennaio alle 2 del mattino, era molto grave - raccontavano ...

Meningite - nuovo caso a Roma : grave autista dell'Atac : Un autista dell'Atac di 32 anni è ricoverato al Gemelli dopo esser stato colto da Meningite batterica di tipo B. 'È arrivato in ospedale l'8 gennaio alle 2 del mattino, era molto grave - raccontavano ...

Moneta coloniale diventa un caso - scontro Parigi-Roma : ... stampando una Moneta per 14 stati come quelli africani si è avvantaggiata anche delle importazioni delle materie prime e ha avuto così anche la possibilità di avvantaggiarsi nella propria economia". ...

Il «caso Dominici» : Italia-Usa - solo andata per la statistica Romana : Lancino una o due grandi iniziative nei temi in cui scienza e mercato si incontrano: i dati, ad esempio, lo abbiamo detto, che poi vuol anche dire intelligenza artificiale. Le facoltà di statistica e ...

Roma - Giuliano Castellino (Fn) rischia il processo per associazione a delinquere e truffa per caso buoni taroccati : rischia il processo, con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e truffa al sistema sanitario nazionale, Giuliano Castellino, il 41enne leader Romano di Forza Nuova, coinvolto in un’inchiesta relativa a “buoni” taroccati per acquistare cibo gluten-free. La Procura di Roma ha proceduto alla chiusura delle indagini, atto che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio. Per questa vicenda ...

Caso rifiuti davanti a scuole Roma - parla Garante Infanzia Lazio : di Roberta Lanzara "In base al principio di territorialità invitiamo tutti municipi della Capitale a farsi parte attiva e ad evidenziare avendo la competenza territoriale le eventuali situazioni che ...

Rugani : ruolo da protagonista cercasi - la Roma potrebbe fare al caso suo : La Juventus vanta una panchina così lunga e prestigiosa che Massimiliano Allegri può contare su due squadre di alto livello. Se da un lato c'è un allenatore soddisfatto, dall'altro ci sono alcuni giocatori come Medhi Benatia e Daniele Rugani che lamentano lo scarso spazio di gioco concesso. Il mal di pancia Il pacchetto arretrato appare leggermente affollato e Daniele Rugani ne paga le spese. Il difensore approdato a Torino quattro anni fa non è ...

Caso rifiuti davanti alle scuole di Roma - la Grillo gela Raggi : «Il Comune pulisca» : Le pile di immondizia in strada, i ratti che fanno capolino nelle scuole, i presidi che minacciano di tener chiuse le aule per «rischi sanitari». La crisi della monnezza Romana allarma...

Roma sommersa dai rifiuti. Virginia Raggi porta il caso in Procura : "La sindaca di Roma Virginia Raggi sta ultimando un dossier da consegnare alla Procura sull'Ama, l'azienda Romana di raccolta della spazzatura, sull'incendio al Tmb Salario, l'impianto di trattamento dei rifiuti andato in fiamme lo scorso 11 dicembre, sull'intero ciclo regionale dei rifiuti e sugli oltre 300 cassonetti incendiati nel 2018, di cui 70 soltanto a dicembre". Lo spiegano all'Ansa fonti del Campidoglio.I magistrati hanno aperto ...