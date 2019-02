U&D trono over | bufera su Gian Battista e Claire | si frequentavano già

Anticipazioni U&D trono classico : Luigi Mastroianni sarebbe pazzo di Valentina Galli : Le Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne relative alle puntate registrate ieri, 31 gennaio, riportano interessanti novità soprattutto su Luigi Mastroianni che, al momento, sembra il più confuso di tutti. Difatti, mentre Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono già in pausa in attesa delle rispettive scelte che andranno in onda in prima serata dal 15 febbraio, il 23enne catanese sta cambiando le sue preferenze ogni settimana. In ...

U&D - spoiler Trono Over del 30 gennaio : Angela torna e trova un uomo con i soldi : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne ci attende anche oggi 30 gennaio a partire dalle 14,40 su Canale 5, puntata durante la quale vedremo il ritorno della chiacchieratissima dama Angela al centro dello studio di Maria De Filippi. La donna nelle scorse puntate, dopo essere stata pesantemente attaccata dagli opinionisti, era uscita in lacrime dallo studio minacciando di non farvi più ritorno. Da quanto rivelano le anticipazioni, la ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo Riccardi è pronto per la scelta : Le Anticipazioni della puntata registrata il 26 gennaio scorso riportano succulenti novità relative al trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha innanzitutto presentato il nuovo tronista, Andrea Zelletta, un bel ragazzo di 25 anni originario di Taranto che lavora come modello. Il giovane, una volta entrato in studio, ha attirato su di sé subito le attenzioni di Tina Cipollari e, allo stesso tempo, anche di Claudia Dionigi ...

U&D - trono over : tra Roberta e Riccardo potrebbe non funzionare : Dalle anticipazioni del trono over scopriamo che le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda questa settimana saranno ricche di colpi di scena, in particolare del periodo forse non facile tra Roberta e Riccardo. Al centro dell'attenzione ci saranno oltre che Gemma Galgani ormai personaggio indispensabile della trasmissione, anche Roberta Di Padua, che siede gia da un po di tempo nel parterre femminile, e che non sta passando inosservata ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo - pronto per la scelta - si lamenta di Claudia : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata ai troni di Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo è stato il vero protagonista della registrazione, avendo annunciato di sentirsi pronto per effettuare la sua scelta, prima di avere un battibecco con la corteggiatrice Claudia. Le esterne con Giulia e Claudia Lorenzo Riccardi ha rivelato che questa sarebbe stata la sua ultima registrazione in ...

U&D - registrazione trono classico 26 gennaio : i saluti di Lorenzo e la delusione di Ivan : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove è stato annunciato l'arrivo di un nuovo tronista, mentre uno di quelli presenti in studio ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Dopo Andrea Cerioli e Teresa Langella, infatti, anche Lorenzo Riccardi sembra essere finalmente pronto a scegliere la sua futura fidanzata fra le sue corteggiatrici , Giulia e Claudia e ad annunciarlo è stato ...

Anticipazioni U&D : il modello Andrea è il nuovo protagonista del Trono Classico : Le imminenti scelte dei 4 protagonisti del Trono Classico, hanno portato la redazione di Uomini e Donne a selezionare dei volti nuovi per la versione giovani della trasmissione; nel corso della registrazione del 26 gennaio, infatti, è stata già presentata la prima new entry. Colui che ha preso il posto di Teresa Langella sulla poltrona rossa, si chiama Andrea e fa il modello; sul portale Witty Tv è stato caricato il video con il quale il ragazzo ...

U&D - registrazione del trono classico di oggi : video presentazione del nuovo tronista : Si sta registrando in questo momento una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne (il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). La registrazione attualmente in corso promette novità e colpi di scena. La prima grande sorpresa per il pubblico è la presentazione ufficiale di un nuovo tronista pronto ad approdare sul trono della trasmissione: il suo nome è Andrea. Uomini e donne anticipazioni, il nuovo ...

U&D trono classico - puntata del 24 gennaio : oggi la finta scelta di Lorenzo Riccardi : oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancati i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Il giovane, infatti, ha stupito tutti mettendo in scena una vera e propria scelta che poi si è rivelata essere tutta una finzione. Ovviamente, a pagare le conseguenze di tutta questa messa in scena sono state le sue corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. La finta ...

U&D : la scelta di Teresa Langella del trono classico in prima serata su Canale 5 : Il trono classico di Uomini e Donne sembra ormai giunto alla fine per Teresa Langella. Stando alle anticipazioni sembra proprio che la tronista napoletana sia arrivata alla sua scelta finale. Le ultime informazioni che riguardano la trasmissione ci rivelano che nelle prossime settimane ci saranno le registrazioni delle nuove puntate serali, che sono la novità in assoluto di quest'anno in quanto per l'edizione di Uomini e Donne 2019 ci sarà la ...

U&D - anticipazioni Trono Classico : la Langella pronta alla scelta : La tronista Teresa Langella è pronta alla scelta tra Antonio e Andrea. L'annuncio è arrivato nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e donne di giovedì, 17 gennaio, e dove, come ci riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', la giovane napoletana si è detta convinta di essere giunta alla decisione finale che, come sappiamo, in questa stagione, verrà trasmessa nelle puntate serali di Uomini e Donne. Spoiler ...

U&D trono over - anticipazioni puntata del 15 gennaio : Armando svela la tresca con Noel : Una nuova puntata del trono over attende anche oggi 15 gennaio i tantissimi telespettatori del dating show di Maria De Filippi, a partire dalle 14,40 su canale 5. Stando alle anticipazioni, anche la puntata odierna sarà ricca di colpi di scena che animeranno lo studio di Uomini e donne, ancora in fibrillazione dopo la violenta lite tra Rocco e Gemma di ieri. Protagonisti di oggi Noel e Armando, i quali sono stati esclusi dal programma dopo ...

U&D : Riccardo dimentica Ida tra le braccia di Roberta del Trono Over (RUMORS) : La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è finita pochi mesi fa, ma sono ancora tanti i gossip che circolano su entrambi i protagonisti di Uomini e Donne. Il pugliese, in particolare, nelle ultime ore è finito al centro delle chiacchiere per la nuova frequentazione che ha intrapreso. Alcuni blog hanno pubblicato le foto che i fan hanno scattato di nascosto al cavaliere del Trono Over e a Roberta Di Padua, anche lei dama del ...

U&D - trono over : Gemma e Rocco si lasciano mentre Angela piange in studio : Oggi, 14 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del trono over di Maria De filippi, dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e Rocco Fredella. La coppia, infatti ha monopolizzata gran parte della puntata, raccontando ciò che è successo fra di loro nel corso delle feste natalizie e rimproverandosi a vicenda per ciò che l'uno si aspettava dall'altro ma che non hanno ricevuto. La fine Nel dettaglio, ...