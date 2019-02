Neonato morto in ospedale a Bologna | istituita una commissione d’inchiesta

Neonato morto dopo il parto - 11 indagati : ANSA, - RAVENNA, 15 GEN - Undici persone tra medici, anestesisti, ginecologi e ostetriche dell'ospedale di Ravenna sono indagate a piede libero per omicidio colposo in cooperazione per la morte di un ...

Sanità - il Neonatologo : “La malformazione del quarto morto a Brescia era incompatibile con la vita” : Il quarto neonato morto agli Spedali Civili di Brescia “aveva una malformazione congenita alla trachea incompatibile con la vita”. Lo riferisce all’Adnkronos Salute il presidente della Società italiana di neonatologia (Sin) Fabio Mosca, spiegando di aver sentito i colleghi del reparto di Terapia intensiva neonatale Bresciano “uno dei centri migliori d’Italia”. “Queste cose – ammonisce – vanno ...

Neonato sbranato dai cani di famiglia - morto dopo un mese di agonia : “Aveva ferite catastrofiche” : Reuben McNulty era stato attaccato da Fizz e Dotty, i due staffordshire bull terrier di famiglia nella loro casa di Yaxley, Cambridgeshire, il 18 novembre. Il 13 dicembre è spirato. I due animali sono stati poi abbattuti, mentre i suoi genitori arrestati per sospetta negligenza e poi rilasciati.Continua a leggere

Spedali Civili di Brescia - morto un altro Neonato : è il quarto : Il ministro della Salute Giulia Grillo invia gli ispettori e i carabinieri del Nas. La direzione degli Spedali Civili: "Nessuna epidemia"

